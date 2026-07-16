В інтерв'ю виданню BLIK.ua акторка поділилася подробицями майбутньої церемонії. За її словами, святкування не буде масштабним – закохані вирішили запросити лише найближче оточення, тож кількість гостей складе близько 30-40 осіб.

Водночас сама подія триватиме кілька днів, один з яких пара присвятить виключно одне одному.

Буде 30-40 гостей, дуже вузьке коло. У нас багато знайомих, але друзів небагато. Ми розтягнули святкування на декілька днів. Один день буде взагалі для нас,

– розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко / фото з інстаграму

Також знаменитість поділилася планами щодо весільної подорожі. Подружжя вирішило провести медовий місяць в Україні, однак через щільні робочі графіки поїздку доведеться дещо відкласти та організувати вже після завершення всіх проєктів.

Так, поїдемо, але не за кордон. Тому що знову ж таки, через графіки. Медовий місяць у нас, напевно, буде після всієї роботи,

– пояснила акторка.

Нагадаємо, про своє рішення побратися пара повідомила 26 червня. Для Наталки Денисенко це вже не перший шлюб: раніше вона була одружена з актором Андрієм Федінчиком, з яким розлучилася, і наразі виховує їхнього спільного сина. Своєю чергою Юрій Савранський також має двох дітей від попередніх стосунків.

До речі, Наталка Денисенко і Юрій Савранський вирішили піти не самим романтичним шляхом і укласти шлюбний контракт.

