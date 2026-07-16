В інтерв'ю виданню BLIK.ua акторка поділилася подробицями майбутньої церемонії. За її словами, святкування не буде масштабним – закохані вирішили запросити лише найближче оточення, тож кількість гостей складе близько 30-40 осіб.
Водночас сама подія триватиме кілька днів, один з яких пара присвятить виключно одне одному.
Буде 30-40 гостей, дуже вузьке коло. У нас багато знайомих, але друзів небагато. Ми розтягнули святкування на декілька днів. Один день буде взагалі для нас,
– розповіла Денисенко.
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Наталка Денисенко / фото з інстаграму
Також знаменитість поділилася планами щодо весільної подорожі. Подружжя вирішило провести медовий місяць в Україні, однак через щільні робочі графіки поїздку доведеться дещо відкласти та організувати вже після завершення всіх проєктів.
Так, поїдемо, але не за кордон. Тому що знову ж таки, через графіки. Медовий місяць у нас, напевно, буде після всієї роботи,
– пояснила акторка.
Нагадаємо, про своє рішення побратися пара повідомила 26 червня. Для Наталки Денисенко це вже не перший шлюб: раніше вона була одружена з актором Андрієм Федінчиком, з яким розлучилася, і наразі виховує їхнього спільного сина. Своєю чергою Юрій Савранський також має двох дітей від попередніх стосунків.
До речі, Наталка Денисенко і Юрій Савранський вирішили піти не самим романтичним шляхом і укласти шлюбний контракт.