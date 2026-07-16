В интервью изданию BLIK.ua актриса поделилась подробностями предстоящей церемонии. По ее словам, торжество не будет масштабным – влюбленные решили пригласить только самых близких, поэтому количество гостей составит около 30–40 человек.

В то же время само мероприятие продлится несколько дней, один из которых пара посвятит исключительно друг другу.

Будет 30–40 гостей, очень узкий круг. У нас много знакомых, но друзей немного. Мы растянули празднование на несколько дней. Один день будет вообще только для нас,

– рассказала Денисенко.

Наталья Денисенко / фото из инстаграма

Также знаменитость поделилась планами относительно свадебного путешествия. Супруги решили провести медовый месяц в Украине, однако из-за плотных рабочих графиков поездку придется немного отложить и организовать уже после завершения всех проектов.

Да, поедем, но не за границу. Потому что, опять же, из-за графиков. Медовый месяц у нас, наверное, будет после всей работы,

– пояснила актриса.

Напомним, о своем решении пожениться пара сообщила 26 июня. Для Натальи Денисенко это уже не первый брак: ранее она была замужем за актером Андреем Фединчиком, с которым развелась, и сейчас воспитывает их общего сына. В свою очередь, у Юрия Савранского также есть двое детей от предыдущих отношений.

Кстати, Наталья Денисенко и Юрий Савранский решили пойти не самым романтичным путем и заключить брачный контракт.

