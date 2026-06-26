Наталка Денисенко поделилась трогательными снимками с помолвки на своей странице в Instagram. Для актрисы это стало сюрпризом, ведь она просто отправилась на прогулку с любимым и сыном Андрейком.

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Наталка Денисенко рассказала, что даже не догадывалась о предложении. Она с Юрием и сыном гуляли по турецкому городу и делали красивые фото на фоне пейзажей.

В какой-то момент фотограф попросила Наталку отойти немного вперед, чтобы попозировать без бойфренда. Актриса отошла и не заметила, как Савранский тем временем достал из кармана кольцо.

Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра,

– поделилась Наталья Денисенко.

"Я не подозревала ничего особенного, да и всё внимание было сосредоточено на этой красоте, которую я не ожидала увидеть, но… Я настолько не ожидала, что меня ждёт… Ну, я знала, что это будет, но ведь не сегодня. А сейчас пересматриваю это видео и удивляюсь своей наивности", – добавила актриса.

Что известно о личной жизни Натальи Денисенко?

Наталья Денисенко 8 лет прожила в браке с актером Андреем Фединчиком. В браке у них родился сын Андрей. Но весной 2025 года стало известно, что супруги расстались.

Впоследствии стало известно, что Наталья Денисенко находится в новых отношениях – с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским. При этом актриса опровергала обвинения в измене.

Денисенко рассказывала, что возлюбленный хочет свадьбу и ребенка, но ей хочется насладиться периодом романтических свиданий. Также пара не спешила жить вместе. Отметим, что у Савранского есть сын и дочь от предыдущих отношений.