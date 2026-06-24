Актриса, модель и хореограф поделилась серией фотографий на своей странице в инстаграме. Заключительное празднование свадьбы было посвящено украинским традициям.

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Марина Мазепа и ее муж появились в вышитых нарядах и дополнили образы подвесками в виде украинского герба. Актриса также украсила прическу белым венком с лентами. Другие гости свадьбы тоже надели вышитые рубашки и платья.

Марина подчеркнула, что очень хотела познакомить близких с украинской культурой.

Это был идеальный последний день наших свадебных торжеств – уютная семейная встреча, основанная на украинских традициях и прекрасных вышиванках,

– поделилась Марина Мазепа.

Свадьба Марины Мазепы в украинском стиле / Фото из инстаграма Марины Мазепы

Актриса также рассказала об одной из самых важных деталей этого дня. В частности, звезда специально к свадьбе разработала семейный герб, вдохновленный символикой украинской вышивки. В нём соединились две семейные истории, две фамилии и два мира.



Семейный герб новоиспеченной семьи / Фото из Instagram Марины Мазепы

Какой была свадьба Марины Мазепы?

Актриса, родившаяся в Украине, но ставшая популярной и успешной за рубежом, вышла замуж в начале июня.

Для свадьбы невеста выбрала три разных образа, созданных украинским брендом YEDYNA. Одно из платьев было вдохновлено стилем старого Голливуда и Одри Хепберн, но изготовлено из украинских материалов.

Ещё один наряд, предназначенный для торжества, был лёгким и объёмным, чтобы можно было двигаться без усилий.