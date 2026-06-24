Акторка, модель та хореографка поділилась серією фото на своїй сторінці в інстаграмі. Фінальне святкування весілля було присвячене українським традиціям.

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Марина Мазепа та її чоловік постали у вишитих вбраннях та доповнили образи підвісками у вигляді українського герба. Акторка також довершила зачіску білим віночком зі стрічками. Інші гості весілля теж одягнули вишиті сорочки й сукні.

Марина підкреслила, що дуже хотіла познайомити близьких з українською культурою.

Це був ідеальний останній день наших весільних урочистостей – затишна родинна зустріч, що ґрунтувалася на українських традиціях та прекрасних вишиванках,

– поділилась Марина Мазепа.

Весілля Марини Мазепи в українському стилі / Фото з інстаграму Марини Мазепи

Акторка також розповіла про одну з найважливіших деталей дня. Зокрема, зірка спеціально з нагоди весілля розробила родинний герб, що натхненний символікою української вишивки. У ньому поєдналися дві родинні історії, два прізвища й два світи.



Родинний герб новоспеченої сім'ї / Фото з інстаграму Марини Мазепи

Яким було весілля Марини Мазепи?

Акторка, яка народилась в Україні, але стала популярною та успішною за кордоном, вийшла заміж на початку червня.

Для весілля наречена обрала три різні образи, створені українським брендом YEDYNA. Одна з суконь була натхненна стилем старого Голлівуду та Одрі Хепберн, але виготовлена з українських матеріалів.

Ще одне вбрання, призначене для святкування, було легким та об'ємним, щоб можна було рухатися без зусиль.