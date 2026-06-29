Наталка Денисенко вдруге виходить заміж: як закрутилась історія кохання з Юрієм Савранським
Днями стало відомо, що українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж. Підприємець Юрій Савранський освідчився зірці під час відпочинку в Туреччині.
Пара вже поділилась яскравими світлинами з освідчення. Було видно, що Наталка дуже здивована таким розвитком подій, однак на запитання коханого відповіла ствердно і прийняла каблучку. Довкола їхньої історії кохання є багато знаків запитань і навіть звинувачень. 24 Канал допоможе розібратись у цій історії.
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Наталка Денисенко і Юрій Савранський: як це було?
Раніше акторка була заміжня за Андрія Федінчика. Коли розпочалась повномасштабна війна, актор став на захист України, тому стосунки подружжя продовжувало на відстані. Андрій не ділився деталями служби, а його вже колишня дружина розповідала, що чоловік "він працює у дуже небезпечних місцях".
Наприкінці липня 2025 року Наталка підтвердила розлучення з Андрієм. Причиною називали відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів.
Савранський ж перебував у шлюбі з жінкою, на ім'я Марлена. Вони виховували двох дітей. У серпні 2025 року чоловік подав на розлучення.
Перші чутки про роман Денисенко і Савранського з'явилися восени минулого року після гучного інциденту в соцмережах. Андрій Федінчик залишив різкі коментарі під публікацією акторки з букетом квітів, звинувативши її в зраді.
Юрка подарував, коли я був не поряд. Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі,
– написав тоді чоловік.
Згодом ці коментарі були видалені, а Наталка заперечила зраду під час шлюбу. Потім акторка дала інтерв'ю Маші Єфросиніній де розповіла, що причиною розлучення з Андрієм Федінчиком стали образи через його ревнощі та відповідальність за родину, яка була здебільшого на ній.
Та на цю заяву відреагувала перша дружина актора. Вікторія Кукса звинуватила Наталку у брехні та втручанні в її стосунки з Андрієм.
Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,
– написала Вікторія.
Вона також додала, що з осені Денисенко зустрічалася з іншим одруженим чоловіком. За словами Вікторії, акторка знала його дружину та дітей, однак її це не зупинило.
Вікторія зауважила, що вирішила висвітлити цю історію публічно, адже Денисенко "вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини".
На сторону Федінчика також стала і кума колишнього зіркового подружжя – Ксенія Мішина.
Що стосується Савранського, то він є підприємцем і моделлю. Чоловік також обіймає посаду керівника технічної частини ювелірного бренду UNA, який належить Наталці Денисенко.
Після розриву Денисенко неодноразово помічали в компанії Юрія Савранського: вони разом відвідували заклади Києва, були на концерті Артема Пивоварова й публікували спільні фото.
У грудні бізнесмен написав під дописом Наталки, яка відреагувала на хейт у свою сторону, що кохає її.
Потім Юрій наважився на крок, щоб публічно підтвердити свої стосунки з коханою. Акторка брала участь у проєкті "Танці із зірками", Савранський вийшов на паркет і подарував жінці букет квітів. Наталка не очікувала такого вчинку, але була приємно здивована та вважає, що це було приємно, коли чоловік, який їй подобається, зізнається у коханні.
У березні новий коханий зірки в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, чи є у них плани на весілля. Бізнесмен сказав, що наразі на цю тему говорити зарано. У той момент пара не жила разом, про що обоє казали в коментарях журналістам.
Оскільки від попередніх стосунків у Манекенника є двоє дітей, то його нова обраниця намагається налагодити відносини з ними. З сином Денисенко спілкується онлайн, а от донька не йде на контакт, однак охоче приймає подарунки. Син Наталки Денисенко, Андрій, від шлюбу з колишнім чоловіком, має хороші стосунки з новим обранцем мами.
У травні кінозірка розповіла, що всі її астрологи та тарологи говорили, що "весілля не за горами". Проте Наталка та Юрій домовилися, що вони не будуть спішити. Та з моменту цих слів пройшло не так багато часу. І вже 26 червня стало відомо, що Савранський освідчився Денисенко.
Денисенко поділилась, що навіть не здогадувалась про пропозицію. Вона з Юрієм та сином гуляли турецьким містом та робили гарні фото на тлі краєвидів.
В один момент фотографиня попросила Наталку відійти трохи вперед, щоб попозувати без бойфренда. Акторка відійшла та не помітила, як Савранський тим часом витягнув з кишені каблучку.
Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала "так" біля храму Аполона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра,
– поділилась Наталка Денисенко.
У коментарі ведучому Сашку Гетьману колишній чоловік Денисенко сказав, що не вітав жінку з заручинами, бо вони спілкуються тільки у тих питаннях, що стосуються сина.