Наталка Денисенко вдруге виходить заміж: як закрутилась історія кохання з Юрієм Савранським

Днями стало відомо, що українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж. Підприємець Юрій Савранський освідчився зірці під час відпочинку в Туреччині.

Пара вже поділилась яскравими світлинами з освідчення. Було видно, що Наталка дуже здивована таким розвитком подій, однак на запитання коханого відповіла ствердно і прийняла каблучку. Довкола їхньої історії кохання є багато знаків запитань і навіть звинувачень. 24 Канал допоможе розібратись у цій історії.

Може зацікавити Володимиру Дантесу – 38: як змінився співак від "Фабрики зірок" до сьогодні

Наталка Денисенко і Юрій Савранський: як це було?

Раніше акторка була заміжня за Андрія Федінчика. Коли розпочалась повномасштабна війна, актор став на захист України, тому стосунки подружжя продовжувало на відстані. Андрій не ділився деталями служби, а його вже колишня дружина розповідала, що чоловік "він працює у дуже небезпечних місцях".

Наприкінці липня 2025 року Наталка підтвердила розлучення з Андрієм. Причиною називали відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів.

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко / Фото "Нового каналу"

Савранський ж перебував у шлюбі з жінкою, на ім'я Марлена. Вони виховували двох дітей. У серпні 2025 року чоловік подав на розлучення.

Юрій Савранський з колишньою дружиною / Фото з інстаграму підприємця

Перші чутки про роман Денисенко і Савранського з'явилися восени минулого року після гучного інциденту в соцмережах. Андрій Федінчик залишив різкі коментарі під публікацією акторки з букетом квітів, звинувативши її в зраді.

Юрка подарував, коли я був не поряд. Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі,

– написав тоді чоловік.

Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко у зраді / Скриншот з інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніної

Згодом ці коментарі були видалені, а Наталка заперечила зраду під час шлюбу. Потім акторка дала інтерв'ю Маші Єфросиніній де розповіла, що причиною розлучення з Андрієм Федінчиком стали образи через його ревнощі та відповідальність за родину, яка була здебільшого на ній.

Та на цю заяву відреагувала перша дружина актора. Вікторія Кукса звинуватила Наталку у брехні та втручанні в її стосунки з Андрієм.

Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,

– написала Вікторія.

Вона також додала, що з осені Денисенко зустрічалася з іншим одруженим чоловіком. За словами Вікторії, акторка знала його дружину та дітей, однак її це не зупинило.

Вікторія Кукса про інтерв'ю Наталки Денисенко / Скриншот з ютубу

Вікторія зауважила, що вирішила висвітлити цю історію публічно, адже Денисенко "вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини".

На сторону Федінчика також стала і кума колишнього зіркового подружжя – Ксенія Мішина.

Що стосується Савранського, то він є підприємцем і моделлю. Чоловік також обіймає посаду керівника технічної частини ювелірного бренду UNA, який належить Наталці Денисенко.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / Фото з інстаграму акторки

Після розриву Денисенко неодноразово помічали в компанії Юрія Савранського: вони разом відвідували заклади Києва, були на концерті Артема Пивоварова й публікували спільні фото.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / Фото з соцмереж

У грудні бізнесмен написав під дописом Наталки, яка відреагувала на хейт у свою сторону, що кохає її.

Савранський зізнався Денисенко в коханні / Скриншот з інстаграму

Потім Юрій наважився на крок, щоб публічно підтвердити свої стосунки з коханою. Акторка брала участь у проєкті "Танці із зірками", Савранський вийшов на паркет і подарував жінці букет квітів. Наталка не очікувала такого вчинку, але була приємно здивована та вважає, що це було приємно, коли чоловік, який їй подобається, зізнається у коханні.

У березні новий коханий зірки в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, чи є у них плани на весілля. Бізнесмен сказав, що наразі на цю тему говорити зарано. У той момент пара не жила разом, про що обоє казали в коментарях журналістам.

Оскільки від попередніх стосунків у Манекенника є двоє дітей, то його нова обраниця намагається налагодити відносини з ними. З сином Денисенко спілкується онлайн, а от донька не йде на контакт, однак охоче приймає подарунки. Син Наталки Денисенко, Андрій, від шлюбу з колишнім чоловіком, має хороші стосунки з новим обранцем мами.

Наталка Денисенко з сином Андрієм / Фото з інстаграму акторки

У травні кінозірка розповіла, що всі її астрологи та тарологи говорили, що "весілля не за горами". Проте Наталка та Юрій домовилися, що вони не будуть спішити. Та з моменту цих слів пройшло не так багато часу. І вже 26 червня стало відомо, що Савранський освідчився Денисенко.

Денисенко поділилась, що навіть не здогадувалась про пропозицію. Вона з Юрієм та сином гуляли турецьким містом та робили гарні фото на тлі краєвидів.

В один момент фотографиня попросила Наталку відійти трохи вперед, щоб попозувати без бойфренда. Акторка відійшла та не помітила, як Савранський тим часом витягнув з кишені каблучку.

Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала "так" біля храму Аполона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра,

– поділилась Наталка Денисенко.

У коментарі ведучому Сашку Гетьману колишній чоловік Денисенко сказав, що не вітав жінку з заручинами, бо вони спілкуються тільки у тих питаннях, що стосуються сина.