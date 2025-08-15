Співачка Наталка Карпа розповіла про стосунки доньки Злати з батьком під час війни. Сім'я перебуває на відстані, адже Євген Терехов служить у Збройних Силах України.

Подробицями Карпа поділилась в інтерв'ю Show 24. Як і багато українських сімей, їхня – спілкується онлайн.

Не пропустіть Наталка Карпа розповіла, як її чоловік-воїн не виходив не зв'язок: "Я собі місця не знаходила"

Наталка Карпа розповіла, що вони з донькою зідзвонюються з Євгеном Тереховим упродовж дня.

Мене особисто дуже тригерить, що Златка так росте… Такі основні моменти, наприклад, зараз випав перший зубчик, бачить тільки мама і зубна фея, яка покладе монету під подушку. А тато проживає всі ці емоції тільки через екран телефону,

– зазначила співачка.

Важливо! Повне інтерв'ю з Наталкою Карпою читайте за посиланням.

Як Євген Терехов одного разу передав посилку сім'ї?

Заслужена артистка України зізналась, що вони сумують одне за одним і підтримують. Нещодавно чоловік передав посилку з Харкова у Львів: солодощі, улюблене вино Карпи, каву, горішки, а доньці – іграшки й смаколики. Співачка каже, що хоч це і дрібнички, це приємно, і додала, що Злата дуже раділа.

Це увага й турбота. Можна взяти гроші та купити те саме у Львові, але сам процес, що тато з Харкова сам збирав, передав. Ми отримали, вона (Злата – Show 24) все йому показувала. Це маленькі моменти, але вони все-таки додають спілкування та такої енергії, якої не вистачає на відстані, яку забирає відстань,

– підкреслила Наталка.

Раніше ми повідомляли, що Наталка Карпа розсекретила, як заробляє під час війни.