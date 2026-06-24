Розкрили ім'я сонграйтерки Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026

16 червня розпочався Національний відбір на Дитяче Євробачення-2026, і організатори продовжують ділитися новими подробицями конкурсу. Зокрема, команда Суспільного оголосила ім'я сонграйтерки цьогорічного Нацвідбору.

Про це повідомили на сторінці Суспільне Євробачення в інстаграмі.

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Цього року сонграйтеркою Національного відбору на Дитяче Євробачення стала реперка alyona alyona. Разом із музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою вона створить по три конкурсні пісні для фіналістів відбору.

Як взяти участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення-2026?

Учасниками Нацвідбору можуть стати діти від 9 до 14 років.

Для цього потрібно подати заявку на сайті junior.eurovision.ua з 16 червня до 8 липня включно. Це можна зробити як самостійно, так і у складі гурту до шести учасників. Разом із заявкою потрібно надіслати відеозаписи живого виконання двох популярних пісень різних жанрів, а також коротку відеовізитівку.

Після першого етапу відбору до 29 липня буде визначено 15 учасників, яких запросять на живі прослуховування. З них оберуть 10 дітей для навчання у спеціальній "Зірковій школі". Після занять та консультацій з експертами визначать шістьох фіналістів. Для кожного з них підготують конкурсні пісні, з якими вони виступлять у фіналі Нацвідбору у вересні 2026 року.

Представника України на Дитяче Євробачення оберуть спільним голосуванням журі та глядачів.