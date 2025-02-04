MELOVIN розсекретив, за кого вболіває на Нацвідборі Євробачення-2025

Вже 8 лютого відбудеться фінал Національного відбору, де серед 10 учасників оберуть представника України на Євробачення–2025. Про свого фаворита висловився відомий артист MELOVIN.

Він представляв Україну на Євробаченні у 2018 році. Костянтин Бочаров зізнався, за кого вболіватиме на Нацвідборі цьогоріч та пояснив чому. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал MELOVIN.

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Так, з'ясувалося, що найбільше серед фіналістів Національного відбору MELOVIN подобається FIЇNKA з конкурсною піснею "Культура".

Це найяскравіше, що я бачу цьогоріч. Мені цікаво поспостерігати, як це буде наживо… Давай, мала, запалюй,

– сказав виконавець.

Він додав, що не дивитиметься Нацвідбір на Євробачення-2025 по телевізору, адже буде в цей момент за лаштунками та на сцені музичного конкурсу.

Відео MELOVIN: дивіться онлайн

Зауважимо, Національний відбір на Євробачення має стати грандіозним шоу європейського рівня.

Що відомо про Нацвідбір-2025

Креативний директор Герман Ненов розповів, що подія матиме всі характерні елементи головного пісенного конкурсу Європи, включаючи грін-руми для учасників, яскраві інтервал-акти, стильні посткарди та вражаюче відкриття.

У фіналі Нацвідбору-2025 виступлять десять конкурсантів, кожен з яких представить на сцені власний трек.

Глядачі зможуть Національний відбір Євробачення дивитися онлайн на телеканалі "Суспільне Культура", а також на офіційному сайті "Суспільного", на сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна" у Facebook, на сайті Євробачення в Україні та у додатку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал "Суспільне Культура HD".