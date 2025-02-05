Пробували витягнути щасливий білет: які артисти кілька разів подавались на Євробачення

Євробачення – це традиційний співочий європейський конкурс, який кожного року визначає свого переможця. Для артистів це чудова можливість заявити про себе та свій талант.

Вперше Україна взяла участь у Євробаченні у 2003 році. Тоді нашим представником став Олександр Пономарьов із піснею Hasta la vista. Артист посів 14 місце. Однак кожного наступного року чимало інших виконавців хотіли поїхати на конкурс, а дехто з них використовував декілька спроб, щоб отримати омріяний білет, пише Show24.

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Які артисти кілька разів подавались на Євробачення

Співачка Ані Лорак, яка сьогодні обрала сторону Росії, тричі змагалась за 1 місце у Нацвідборах: у 2004, 2005 та 2008-му. Щоправда, в останній рік вона таки здобула квиток на Євробачення, з якого привезла 2 місце для України.

Ексгурт "НеАнгели" – 2007, 2013, 2016. Однак така кількість спроб не принесла їм бажаного результату.

Ірина Розенфельд – 2006, 2010, гурт "Закльопки" – 2009 та 2010 роки, Макс Барських – 2010, 2012, Наталія Валевська – 2010, 2013, Віталій Козловський – 2010, 2017.

Віталій Козловський – Нацвідбір-2010: дивіться відео онлайн

Анастасія Приходько – 2009, 2011, 2016, Джамала – 2011 та 2016 – остання спроба була успішною, адже артистка здобула перемогу на Євробаченні.

Джамала – "1944" (Євробачення-2016): дивіться відео онлайн

Владислав Левицький – 2010, 2011, Злата Огневич – 2011 та 2013 – тоді артистка виборола право представляти Україну на Євробаченні, де зайняла 3 місце.

Zlata Ognevich – Gravity (Євробачення-2013): дивіться відео онлайн

El Кравчук – 2010, 2011, Едуард Романюта – 2011, 2012, 2013, Marietta – 2012, 2013, 2014, Марія Яремчук – 2013, 2014 – артистка опинилась у списку тих, хто боровся за призове місце на пісенному конкурсі. Після фіналу Марія привезла Україні 6 місце.

Mariya Yaremchuk – Tick-Tock (Євробачення-2014): дивіться відео онлайн

Дует "Анна-Марія" – 2014, 2019, Вікторія Петрик – 2015, 2016, TAYANNA – 2009 (у складі гурту "Гарячий шоколад"), 2017, 2018, MELOVIN – 2017, 2018 – тоді артист отримав право поїхати на конкурс, однак зайняв лиш 17 місце. У 2024 знову подав заявку на Нацвідбір, однак повторного квитка на шоу так і не отримав.

MELOVIN – Under The Ladder (Євробачення-2018): дивіться відео онлайн

Ілларія – 2014, 2017, 2018, Міла Нітіч – 2011, 2017, гурт "Pur:Pur" – 2016, 2018, "Yurcash" – 2005, 2018, гурт "Kadnay" – 2017, 2018, "Bahroma" – 2011, 2019, "Brunettes Shoot Blondes" – 2016, 2019, Maruv – 2016 (як учасниця "The Pringlez"), 2019, "LETAY" – 2017, 2019, Laud – 2017, 2019, 2022, гурт "KAZKA" – 2018, 2019.

KAZKA – Apart (Нацвідбір-2019)

Віра Кекелія – 2011 (як учасниця гурту "А.R.М.І.A"), 2019, Khayat – 2019, 2020, 2025, Девід Аксельрод – 2006 (як Володимир Ткаченко), 2020, Jerry Heil – 2020, 2023, 2024 – втретє вона перемогла разом з Alyona Alyona та забрала на Євробаченні 3 місце.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Євробачення-2024): дивіться відео онлайн

"TVORCHI" – 2020, 2023 – дует не просто поїхав на Євробачення та привіз Україні 6 місце, а й здобув собі широку популярність.

TVORCHI – Heart Of Steel (Євробачення-2023): дивіться відео онлайн

КRUTЬ – 2020, 2023, "Cloudless" – 2020, 2022, FIЇNKA – 2023, 2025, Ingret – 2018, 2024, Ziferblat – 2024, 2025.

Цікаво, що цього року для співачки FIЇNKA та гурту Ziferblat усе може змінитись. Можливо, серед них є наступний представник України на Євробаченні-2025, яке проходитиме у Швейцарії, місто Базель.