Сандулесу народилась у селі Маршинці Чернівецької області. У шкільні роки дівчина брала участь у художній самодіяльності. Вже у 1977 році вона почала займатись професійним вокалом у Чернівецькій філармонії у ВІА "Жива вода". Згодом деякий час працювала з Олександром Сєровим, однак їхні шляхи розійшлись. У матеріалі Show 24 читайте деталі про кар'єру співачки, як склалось особисте життя та де вона зараз.

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Співоча кар'єра

У 1984 році Сандулесу запросили виступати у Київському мюзик-холі, де зірка часто записувалась на радіо. Уже за чотири роки артистка повернулась до Чернівців і почала виступати з власним гуртом "Селена".

Лілія Сандулесу / Фото з інстаграму співачки

До слова, у 1987 Лілія отримала звання заслуженої артистки, а у 1996 – народної. На початку 90-х років об'єдналась з Іво Бобулом, який став не тільки її колегою, а й коханим чоловіком. Разом пара протрималась 10 років.

Лілія Сандулесу та Іво Бобул – "А липи цвітуть": дивіться відео онлайн

Після припинення співпраці з артистом, співачка презентувала диск з назвою "Співає Лілія Сандулесу". Лілія дала чимало концертів не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Цікаво, що у грудні 2023 року колишні закохані заявили про возз'єднання. Йшлося про повернення легендарного дуету на сцену.

Возз'єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулесу, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!

– йшлося у повідомленні.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

За словами Бобула, всі старі образи минули, тому вони вирішили ухвалити рішення про повернення.

Роки минули. Є повага. Усі секрети видавати неможливо. Не треба, щоб люди знали все. Ми разом – і це все. Ми возз'єдналися для творчості. Бувають часи, коли треба сокири закопувати й робити щось цікаве, добре для людей, для України,

– сказав виконавець.

Особисте життя

Співачка зізнавалась, що шість разів була у шлюбі, однак офіційних з них – чотири. Вперше під вінець Сандулесу пішла у 16 років, а через рік народила сина Івана.

Син Лілії Сандулесу / Фото з фейсбуку артистки

Згодом її життя пов'язало з російським артистом Олександром Сєровим, який є вихідцем з України. Сьогодні він активно підтримує окупацію українських територій.

Для Іво Бобула артистка стала третьою дружиною. Хоч подружжя і прожило 10 років разом, однак спільних дітей у пари так і не народилось.

Сьогодні знаменитість також виконує роль і бабусі, чим сама поділилась у соцмережах.

Лілія Сандулесу – бабуся / Скриншот з інстаграму

Де зараз Лілія Сандулесу

Співачка продовжує концертну діяльність. Також виступає для військових у різних містах України. В інстаграмі сторінку не веде, адже останній допис датований 2023 роком. Однак у фейсбуці доволі часто з'являються нові світлини та інформація про діяльність Сандулесу.