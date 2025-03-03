Понад 30 тисяч відео: україномовний трек "Мама" білоруського гурту NaviBand у топах тіктоку
- Україномовний трек "Мама" гурту NaviBand став популярним у TikTok, де користувачі зняли понад 30 тисяч відео під його фрагмент..
- Пісні колективу стали символом протестного руху в Білорусі, а їхня участь у Євробаченні 2017 з піснею білоруською мовою була історичною.
Улітку 2024 року гурт NaviBand випустив пісню-присвяту мамі білоруською мовою. Тоді пісня стала популярною і в Україні, що надихнуло творців презентувати й україномовну версію.
Спершу гурт придумав такий собі челендж. Користувачі повинні були записати три тисячі відео в тіктоці під уривок пісні "Мама" українською мовою. Після виконання умови NaviBand пообіцяв випустити повну версію треку, пише Show24.
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Спершу варто розпочати з версії пісні білоруською мовою, адже вона є оригіналом. Цікаво, що публіка виразила свій захват двом варіантам.
NaviBand – "Мама" (білоруською мовою): дивіться відео онлайн
Україномовна версія у тіктоці, мабуть, стала найпопулярнішою. Як повідомили самі учасники гурту, під фрагмент пісні у соцмережі відзнято понад 30 тисяч відео.
До слова, раніше до тренду долучився виконавець Cheev, який виріс у Білорусі, а у 2021 році перебрався жити до Києва.
А ось ще декілька варіантів тренду, які завірусились у мережі.
До слова, якщо вас зацікавив тренд, то можете без вагань брати участь. Можливо, це ще далеко не пік його популярності.
Що відомо про гурт NaviBand
У 2013 році молоді музиканти створили гурт під назвою Navi. У 2017 році були представниками Білорусі на Євробаченні, що проходило в Києві. Колектив виступав із піснею Story of my life і посів 9 місце. До слова, це була перша пісня білоруською мовою за всю історію участі Білорусі на пісенному конкурсі.
NaviBand – Story Of My Life (Євробачення-2017): дивіться відео онлайн
Пізніше пісні гурту на Батьківщині стали символом протестного руху. Сьогодні творчість NaviBand заборонена у Білорусі. Виконавці живуть та виступають за кордоном. Вони продовжують популяризувати білоруську мову, заохочуючи співгромадян до вивчення рідної мови.