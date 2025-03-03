Сначала группа придумала некий челлендж. Пользователи должны были записать три тысячи видео в тиктоке под отрывок песни "Мама" на украинском языке. После выполнения условия NaviBand пообещал выпустить полную версию трека, пишет Show24.

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Сначала стоит начать с версии песни на белорусском языке, ведь она является оригиналом. Интересно, что публика выразила свой восторг двум вариантам.

NaviBand – "Мама" (на белорусском языке): смотрите видео онлайн

Украиноязычная версия в тиктоке, пожалуй, стала самой популярной. Как сообщили сами участники группы, под фрагмент песни в соцсети отснято более 30 тысяч видео.

К слову, ранее к тренду присоединился исполнитель Cheev, который вырос в Беларуси, а в 2021 году перебрался жить в Киев.

А вот еще несколько вариантов тренда, которые завирусились в сети.

К слову, если вас заинтересовал тренд, то можете без колебаний участвовать. Возможно, это еще далеко не пик его популярности.

Что известно о группе NaviBand

В 2013 году молодые музыканты создали группу под названием Navi. В 2017 году были представителями Беларуси на Евровидении, что проходило в Киеве. Коллектив выступал с песней Story of my life и занял 9 место. К слову, это была первая песня на белорусском языке за всю историю участия Беларуси на песенном конкурсе.

NaviBand – Story Of My Life (Евровидение-2017): смотрите видео онлайн

Позже песни группы на Родине стали символом протестного движения. Сегодня творчество NaviBand запрещено в Беларуси. Исполнители живут и выступают за рубежом. Они продолжают популяризировать белорусский язык, поощряя сограждан к изучению родного языка.