Задніпровський розповів про стан здоров'я своєї мами, яка страждає на розсіяний склероз
- Актор Назар Задніпровський розповів, що стан здоров'я його мами, акторки Зої Сивач, стабільно важкий, вона страждає на розсіяний склероз.
- Задніпровський живе з мамою, щоб забезпечити їй постійний догляд, через що рідко бачиться з дружиною і дітьми
Актор Назар Задніпровський розповів про стан здоров'я своєї мами – акторки Зої Сивач. Жінка страждає на розсіяний склероз.
В інтерв'ю "Коротко про" народний артист України поділився, що стан мами стабільно важкий, інформує Show 24. Зоя Сивач може сама себе обслужити, але не виходить з кімнати.
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Було дуже погано, зараз стабільно важко. Слава Богу, що може сама себе обслужити: памперс переодягнути, з'їсти те, що я приготував. Але з кімнати не виходить,
– розповів Назар Задніпровський.
Задніпровський живе з мамою, тому менше часу проводить з дружиною та дітьми.
Зараз, на жаль, ми знову мало побачимось (з донькою – Show 24), бо побільшало роботи й проблеми зі здоров'ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей та дружини приїжджаю в гості, коли є час,
– поділився актор.
Для довідки! Розсіяний склероз – це складна хронічна хвороба, що вражає зорові нерви, головний та спинний мозок, призводить до серйозних порушень й інвалідності.
Назар Задніпровський зауважив, що хоче бути хорошим батьком та проводити час з дітьми. Каже, що син пішов до школи "без нього", адже актор багато працював. З дочкою було по-іншому, бо роботи було менше. Народний артист України водив дівчинку в садочок, більше спілкувався та грався з нею.