Задніпровський розповів про стан здоров'я своєї мами, яка страждає на розсіяний склероз

Актор Назар Задніпровський розповів про стан здоров'я своєї мами – акторки Зої Сивач. Жінка страждає на розсіяний склероз.

В інтерв'ю "Коротко про" народний артист України поділився, що стан мами стабільно важкий, інформує Show 24. Зоя Сивач може сама себе обслужити, але не виходить з кімнати.

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Було дуже погано, зараз стабільно важко. Слава Богу, що може сама себе обслужити: памперс переодягнути, з'їсти те, що я приготував. Але з кімнати не виходить,

– розповів Назар Задніпровський.

Задніпровський живе з мамою, тому менше часу проводить з дружиною та дітьми.

Зараз, на жаль, ми знову мало побачимось (з донькою – Show 24), бо побільшало роботи й проблеми зі здоров'ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей та дружини приїжджаю в гості, коли є час,

– поділився актор.

Для довідки! Розсіяний склероз – це складна хронічна хвороба, що вражає зорові нерви, головний та спинний мозок, призводить до серйозних порушень й інвалідності.

Назар Задніпровський зауважив, що хоче бути хорошим батьком та проводити час з дітьми. Каже, що син пішов до школи "без нього", адже актор багато працював. З дочкою було по-іншому, бо роботи було менше. Народний артист України водив дівчинку в садочок, більше спілкувався та грався з нею.