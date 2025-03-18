В интервью "Коротко про" народный артист Украины поделился, что состояние мамы стабильно тяжелое, информирует Show 24. Зоя Сивач может сама себя обслужить, но не выходит из комнаты.

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Было очень плохо, сейчас стабильно тяжело. Слава Богу, что может сама себя обслужить: памперс переодеть, съесть то, что я приготовил. Но из комнаты не выходит,

– рассказал Назар Заднепровский.

Заднепровский живет с мамой, потому меньше времени проводит с женой и детьми.

Сейчас, к сожалению, мы снова мало увидимся (с дочкой – Show 24), потому что стало больше работы и проблемы со здоровьем мамы. Сейчас живу у нее, а к детям и жене приезжаю в гости, когда есть время,

– поделился актер.

Для справки! Рассеянный склероз – это сложная хроническая болезнь, поражающая зрительные нервы, головной и спинной мозг, приводит к серьезным нарушениям и инвалидности.

Назар Заднепровский заметил, что хочет быть хорошим отцом и проводить время с детьми. Говорит, что сын пошел в школу "без него", ведь актер много работал. С дочерью было по-другому, потому что работы было меньше. Народный артист Украины водил девочку в садик, больше общался и играл с ней.