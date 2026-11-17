Просто ср*ка сраковиця, – Назар Задніпровський виїхав із Києва з дружиною та дітьми
Український актор Назар Задніпровський разом із дружиною та дітьми переїхав із Києва до Ходосівки.
Причиною стали проблеми з електроенергією та водопостачанням у будинку, де мешкає родина. Про це артист розповів у новому інтерв'ю для OBOZ.UA.
За словами Задніпровського, раніше вони жили на бульварі Лесі Українки, що на Печерську. Однак через перебої зі світлом і водою в старому будинку родині довелося шукати інше місце для проживання.
Якщо хтось вам скаже, що в центрі все добре, не вірте! Особливо у старих будинках. Не знаю, як у новобудовах, можливо, там автономне опалення, генератори. А в мене будинок старший – дістався від бабусі й дідуся. І просто срака сраковиця,
– зізнався актор.
Тепер родина мешкає у власному таунхаусі за Києвом. Там є газовий котел та інвертор, які допомагають забезпечити комфортніші умови під час відключень електроенергії.
Раніше Задніпровський розповідав, що придбав будинок майже випадково: після тривалих зйомок отримав чималий гонорар і вирішив вкласти гроші в нерухомість.
Цей будинок ми створювали для себе, з любов'ю. Тому і я, і дружина, і діти любимо сюди приїжджати. А зараз це житло нас просто рятує,
– поділився актор.
Цікаво, що неподалік від Назара Задніпровського мешкає ще один відомий українець – співак Павло Зібров.
В Ходосівці ми не зустрічалися. А коли десь перетинаємося – на концертах чи зйомках, – вітається: "О, сусіде, привіт!",
– розповів актор.
А ми раніше розповідали, де живуть інші легенди української сцени – Софія Ротару, Василь Зінкевич та інші артисти.