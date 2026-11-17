Український актор Назар Задніпровський разом із дружиною та дітьми переїхав із Києва до Ходосівки.

Причиною стали проблеми з електроенергією та водопостачанням у будинку, де мешкає родина. Про це артист розповів у новому інтерв'ю для OBOZ.UA.

За словами Задніпровського, раніше вони жили на бульварі Лесі Українки, що на Печерську. Однак через перебої зі світлом і водою в старому будинку родині довелося шукати інше місце для проживання.

Якщо хтось вам скаже, що в центрі все добре, не вірте! Особливо у старих будинках. Не знаю, як у новобудовах, можливо, там автономне опалення, генератори. А в мене будинок старший – дістався від бабусі й дідуся. І просто срака сраковиця,

– зізнався актор.

Тепер родина мешкає у власному таунхаусі за Києвом. Там є газовий котел та інвертор, які допомагають забезпечити комфортніші умови під час відключень електроенергії.

Раніше Задніпровський розповідав, що придбав будинок майже випадково: після тривалих зйомок отримав чималий гонорар і вирішив вкласти гроші в нерухомість.

Цей будинок ми створювали для себе, з любов'ю. Тому і я, і дружина, і діти любимо сюди приїжджати. А зараз це житло нас просто рятує,

– поділився актор.

Назар Задніпровський з родиною / Фото з інстаграм-сторінки nazarzadneprovskii

Цікаво, що неподалік від Назара Задніпровського мешкає ще один відомий українець – співак Павло Зібров.

В Ходосівці ми не зустрічалися. А коли десь перетинаємося – на концертах чи зйомках, – вітається: "О, сусіде, привіт!",

– розповів актор.

А ми раніше розповідали, де живуть інші легенди української сцени – Софія Ротару, Василь Зінкевич та інші артисти.