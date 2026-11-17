Причиной стали проблемы с электроснабжением и водоснабжением в доме, где проживает семья. Об этом артист рассказал в новом интервью для OBOZ.UA.

Adv

популярные видео

По словам Заднепровского, раньше они жили на бульваре Леси Украинки, что на Печерске. Однако из-за перебоев со светом и водой в старом доме семье пришлось искать другое место для проживания.

Если кто-то вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, возможно, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старенький – достался от бабушки и дедушки. И просто полная херня– признался актер.

Теперь семья живет в собственном таунхаусе за Киевом. Там есть газовый котел и инвертор, которые помогают обеспечить более комфортные условия во время отключений электроэнергии.

Ранее Заднепровский рассказывал, что приобрел дом почти случайно: после длительных съемок получил немалый гонорар и решил вложить деньги в недвижимость.

Реклама

Этот дом мы создавали для себя, с любовью. Поэтому и я, и жена, и дети любим сюда приезжать. А сейчас это жилье нас просто спасает– поделился актер.

Назар Заднепровский с семьей / Фото с инстаграма nazarzadneprovskii

Интересно, что недалеко от Назара Заднепровского живет еще один известный украинец – певец Павел Зибров.

В Ходосовке мы не встречались. А когда где-то пересекаемся – на концертах или съемках, – он здоровается: "О, сосед, привет!"– рассказал актер.

А мы ранее рассказывали, где живут другие легенды украинской сцены – София Ротару, Василий Зинкевич и другие артисты.