Одні надихалися фруктами та кольорами, інші – авіацією, музикою й навіть коміксами. Деякі імена дітей знаменитостей свого часу неабияк здивували публіку. Розповідаємо, які незвичайні варіанти обрали зіркові батьки та що за ними стоїть.

Знаменитості нерідко відмовляються від традиційних імен для своїх дітей. Хтось шукає натхнення в особистих спогадах, хтось – у мистецтві, а дехто вигадує настільки незвичайні поєднання, що вони миттєво стають темою обговорень у мережі. 24 Канал зібрав найцікавіші приклади зіркових імен, походження яких може здивувати.

Apple – донька Гвінет Пелтроу та Кріса Мартіна

Еппл Мартін і Гвінет Пелтроу / Фото Getty images

Акторка Гвінет Пелтроу та фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін назвали свою доньку Apple (у перекладі з англійської – "яблуко"). Дівчинка народилася у травні 2004 року, а незвичайний вибір батьків одразу привернув увагу публіки.

В інтерв'ю Опрі Вінфрі акторка розповідала, що ідею запропонував саме її чоловік. Спочатку вона здалася Гвінет милою, адже яблука асоціювалися в неї з чимось солодким, здоровим і навіть біблійним. Зрештою подружжю настільки сподобалося звучання, що вони вирішили залишити цей варіант.

Blue Ivy – донька Бейонсе та Jay-Z

Старша донька Бейонсе / Колаж 24 Каналу

Старшу доньку Бейонсе та Jay-Z звати Blue Ivy. Її ім'я теж має доволі цікаву історію, яку музикант розкрив лише через багато років після народження дівчинки.

В інтерв'ю CBS Mornings репер розповів, що спочатку вони з Бейонсе розглядали ім'я Бруклін. Однак під час вагітності, коли батьки побачили зображення малюка на УЗД, почали жартома називати його Blueberry (чорниця). Згодом пара просто прибрала другу частину слова – так і з'явилося ім'я Blue.

X Æ A-Xii – син Ілона Маска та Grimes

X Æ A-Xii – син Ілона Маска / Колаж 24 Каналу

Одне з найбільш незвичайних імен у Голлівуді отримав син підприємця Ілона Маска та канадської співачки Grimes. Хлопчика назвали X Æ A-12, однак згодом написання довелося змінити на X Æ A-Xii через вимоги законодавства Каліфорнії до оформлення імен у документах.

Кожна частина цього поєднання має окреме значення. За поясненням Grimes, X – це невідома змінна, Æ – її ельфійський варіант написання AI, тобто штучного інтелекту, а A-12 – відсилання до літака-розвідника. Літера A також символізує Archangel – назву улюбленої композиції співачки.

Сам Ілон Маск пояснював, що вимовляє Æ як "Ash". Утім, батьки досі не мають цілком однакового трактування того, як саме звучить ім'я сина.

Kal-El – син Ніколаса Кейджа

Kal-El та Ніколаса Кейджа / Колаж 24 Каналу

Актор Ніколас Кейдж разом із колишньою дружиною Аліс Кім обрав для сина ім'я Kal-El. Воно добре знайоме шанувальникам коміксів, адже саме так звати Супермена за походженням.

Втім, у травні 2026 року актор уточнив, що не обирав ім'я винятково через супергероя. В інтерв'ю Entertainment Tonight він пояснив, що Kal-El має єврейське походження та перекладається як "голос Бога". Кейджу просто подобалося його звучання та значення.

Pilot Inspektor – син Джейсона Лі

Pilot Inspektor та Джейсона Лі / Колаж 24 Каналу

Американський актор Джейсон Лі та акторка Бет Ріскрафф назвали сина Pilot Inspektor. Ім'я хлопчика має музичне походження.

Виявилося, що актор надихнувся композицією "He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot" американського гурту Grandaddy. Вона увійшла до альбому The Sophtware Slump, який вийшов у 2000 році. Так музичний трек став джерелом натхнення для одного з найнеординарніших імен у зіркових родинах.

Audio Science – син Шеннін Соссамон

Audio Science та Шеннін Соссамон / Колаж 24 Каналу

Акторка Шеннін Соссамон та автор дитячих книжок Даллас Клейтон назвали свого сина Audio Science. Ідея виникла доволі незвично: батьки хотіли знайти не традиційне ім'я, а просто слово, яке їм подобалося б.

В інтерв'ю Babble акторка розповідала, що її тодішній партнер кілька разів перечитував словник у пошуках відповідного варіанта. Спочатку вони навіть хотіли назвати хлопчика просто Science, але зрештою зупинилися на поєднанні Audio Science.

До речі, не всі діти знаменитостей прагнуть популярності завдяки відомим батькам. Дізнайтеся, ким стали нащадки Алека Болдвіна, Тома Селлека та інших голлівудських зірок.