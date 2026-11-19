Не кожна дитина знаменитості мріє про славу, камери та червоні доріжки. 24 Канал розповідає про нащадків голлівудських зірок, які не захотіли повторювати кар'єрний шлях батьків і знайшли себе в зовсім інших сферах.

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Син Ашерa обрав навчання замість шоубізнесу

Ашер – один із найвідоміших R&B-виконавців світу, чиї пісні роками очолювали музичні чарти. Проте його старший син Ашер "Сінко" Реймонд V не поспішає використовувати популярність батька для власної кар'єри.

Хлопець надає перевагу приватності й навіть не любить, коли його називають повним ім'ям, адже воно збігається з ім'ям знаменитого батька. Сам співак розповідав, що Сінко намагається триматися якомога далі від уваги публіки.

У серпні 2026 року хлопець розпочав навчання в університеті Говарда (Howard University). Яку саме спеціальність він обрав, поки невідомо. На відміну від старшого брата, молодший син Ашера Навід, навпаки, цікавиться розважальною індустрією.

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Ашер та його старший син / Колаж 24 Каналу

Донька Алека Болдвіна не знайшла себе в Голлівуді

Ірланд Болдвін виросла в родині, де популярність була звичною частиною життя. Її батько Алек Болдвін – відомий актор, а мати Кім Бейсінгер також має чимало гучних ролей у кіно.

Ірланд певний час пробувала себе в модельному бізнесі та індустрії розваг, однак згодом зрозуміла, що Голлівуд – не її місце. В одному з інтерв'ю дівчина відверто зізнавалася, що не вважає акторство своїм покликанням і важко почувалася під постійною увагою.

Зрештою вона залишила Лос-Анджелес і переїхала до Орегону. Зараз Ірланд цікавиться сценарною справою, співпрацює з брендами та виховує доньку. Вона обрала творчість, але без необхідності будувати кар'єру за відомим прізвищем.

Алек Болдвін та його донька Ірланд / Колаж 24 Каналу

Доньки Пола Маккартні обрали професії, далекі від музики

Попри те, що їхній батько – легендарний музикант The Beatles, доньки Пола Маккартні не стали будувати кар'єру на сцені. Стелла Маккартні присвятила себе моді, Мері стала фотографкою та режисеркою, а наймолодша Беатріс цікавилася морською біологією.

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Стелла заснувала власний модний бренд і здобула міжнародне визнання. Мері ж працювала з відомими виданнями, знімала документальні фільми та розвивала фотографічні проєкти. Беатріс, на відміну від сестер, майже не з'являється на публіці. Ще в дитинстві вона захоплювалася наукою та розглядала можливість стати морською біологинею.

Доньки Пола Маккартні / Колаж 24 Каналу

Донька Тома Селлека проміняла Голлівуд на кінний спорт

Том Селлек відомий глядачам за серіалами "Приватний детектив Магнум" та "Блакитна кров". Його донька Ганна Селлек могла б спробувати побудувати акторську кар'єру, однак найбільше її захоплювали коні.

У дитинстві дівчина займалася кінним спортом, а згодом навіть спробувала пожити в Лос-Анджелесі, навчатися та працювати в індустрії розваг. Вона влаштувалася до піар-агенції та ненадовго спробувала себе в моделінгу, проте зрозуміла, що не хоче відмовлятися від свого захоплення.

Зараз Ганна – професійна вершниця, яка спеціалізується на конкурі (подоланні кінних перешкод). Крім того, вона керує власною стайнею та кінним господарством Descanso Farm. За її словами, саме коні дали їй можливість досягати власних результатів незалежно від успіхів батьків.

Ханна Маргарет Селлек / Фото з Інстаграму hannahselleck

Контекстний лінк: До речі, зовсім нещодавно увагу шанувальників привернули й діти іншої голлівудської родини – Енн Гетевей показала синів, які помітно підросли.