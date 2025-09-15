Укр Рус
15 вересня, 19:53
2

"Пересадка волосся та схуднення з ін'єкціями": відомий співак здивував змінами у зовнішності

Софія Хомишин
Основні тези
  • Нікіта Кісельов схуд на 40 кілограмів і зробив пересадку волосся після усвідомлення необхідності змінити своє життя.
  • Він почав займатися спортом тричі на тиждень, звернувся до ендокринолога та нутриціолога, і приймав препарат для контролю голоду.

Український виконавець Нікіта Кісельов неабияк здивував шанувальників змінами у зовнішності. Артист схуд на кілька десятків кілограмів і зробив пересадку волосся. Він зізнався, що тепер почувається зовсім по-іншому.

І розсекретив, що стало поштовхом до цих змін і як саме йому вдалося досягти результату. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

Як виявилося, поворотною точкою для Нікіти став один із новорічних виступів: переглянувши своє відео, чоловік зрозумів, що час змінюватися. У 27 років він важив 130 кілограмів, що позначалося і на здоров’ї, і на зовнішньому вигляді. Тож співак вирішив взятися за себе: скинув 40 кілограмів та зробив пересадку волосся.

Я працюю на сцені, тож мені хотілось виглядати красиво. Мені стало набагато краще і легше жити,
– зазначив виконавець. 

Він додав, що мав розлади харчової поведінки ще зі школи. 

У першому, чи другому класі я почав активно набирати вагу і пробував її скинути різними методами. Це і повернення їжі, і жорсткі дієти. Але це не працює, поки ти не попрацюєш зі своєю головою, 
–  пояснив Кісельво. 

Як Нікіта Кісельво схуднув? 

  • Він розповів, що почав займатися спортом. Зараз тренується тричі на тиждень, але здебільшого робить саме кардіотренування.
  • Також під наглядом ендокринолога та нутриціолога співак розпочав курс лікування. Нікіта приймав препарат, який допомагає контролювати голод і швидкість перетравлювання їжі. За його словами, це було порятунком для нього. Щоправда, знає, що подібні препарати мають і побічні ефекти. Його, на щастя, вони оминули.
  • Зараз, як запевняє артист, він своє харчування налагодив і загалом змінив ставлення з їжею. 