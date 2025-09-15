Український виконавець Нікіта Кісельов неабияк здивував шанувальників змінами у зовнішності. Артист схуд на кілька десятків кілограмів і зробив пересадку волосся. Він зізнався, що тепер почувається зовсім по-іншому.

І розсекретив, що стало поштовхом до цих змін і як саме йому вдалося досягти результату. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

Як виявилося, поворотною точкою для Нікіти став один із новорічних виступів: переглянувши своє відео, чоловік зрозумів, що час змінюватися. У 27 років він важив 130 кілограмів, що позначалося і на здоров’ї, і на зовнішньому вигляді. Тож співак вирішив взятися за себе: скинув 40 кілограмів та зробив пересадку волосся.

Я працюю на сцені, тож мені хотілось виглядати красиво. Мені стало набагато краще і легше жити,

– зазначив виконавець.

Він додав, що мав розлади харчової поведінки ще зі школи.

У першому, чи другому класі я почав активно набирати вагу і пробував її скинути різними методами. Це і повернення їжі, і жорсткі дієти. Але це не працює, поки ти не попрацюєш зі своєю головою,

– пояснив Кісельво.

Як Нікіта Кісельво схуднув?