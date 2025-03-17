Це країна героїв, – Ніно Катамадзе жорстко відповіла журналістці, яка поспівчувала українцям

Грузинська співачка Ніно Катамадзе стоїть на боці України з перших днів повномасштабного вторгнення. Днями вона вкотре підтвердила свою чітку позицію.

Ніно Катамадзе дала інтерв'ю російській службі BBC, передає Show 24. Вона емоційно відреагувала на слова журналістки про те, що всі "співчувають Україні".

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Не треба співчувати! Треба підтримати! Треба діяти. Тому що це країна, яка воює зі цілою країною. Ні перед ким не говорить якісь претензії. Жоден українець не скаже, що це чужа війна. Усі кажуть, що це наша війна. Мами, тата, бабусі, дитина, всі скажуть, що це їхня війна. Тому це країна героїв,

– підкреслила Ніно Катамадзе.

Співачка додала, що українці "заслужили свою перемогу". Вона нагадала й про те, що для багатьох грузинів російсько-українська війна не є чужою.

"Це наша перемога, звичайно. І багато грузинських героїв теж воювали. Дали своє життя Україні", – зазначила Катамадзе.

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10 січня Ніно Катамадзе постала перед судом через участь у протестах. Вона та ще восьмеро осіб взяли участь в акції протесту біля будинку судді, який відмовився розглянути апеляцію в справі журналістки Мзії Амаглобелі.

На Ніно Катамадзе та інших громадських діячів і журналістів склали адміністративні протоколи та виписали їм штраф у розмірі 5 тисяч ларі (близько 74 тисячі гривень).