Альбом від Злати Огнєвіч, новий трек від Джамали та інше: 8 прем'єр тижня

Наприкінці тижня ділимося з вами прем'єрами від українських артистів. Своїх шанувальників потішили новинками Джамала, Злата Огнєвіч, Макс Барських, Jerry Heil, BAH.ROMA та інші.

Про найкращі прем'єри цього тижня читайте в матеріалі 24 Каналу. Додавайте у свій плейлист пісні, які сподобались найбільше.

Не пропустіть Пісня "Не п'яна – закохана" залетіла у світовий чарт Shazam

Тарас Курчик

Тарас Курчик презентував оновлену версією своєї пісні "Скажи, гітаро". Кліп знімали у Львові – це місто є важливою частиною творчості співака. Режисером відеороботи став Ігор Пилипчак.

Ця пісня була і залишається значущою для мене. Хотів повернути її слухачам у новому світлі – щирою, глибшою, актуальною. Відео стало важливою частиною цієї нової музичної історії,

– сказав Курчик.

Тарас Курчик – "Скажи, гітаро": дивіться відео онлайн

"Крихітка" і Роман Набожняк

Гурт "Крихітка" та військовий і учасник проєкту "Голос країни" Роман Набожняк представили спільний трек "Вішліст". "Мій різдвяний вішліст складається з назв українських міст" – це слова, які фронтвумен колективу Олександра Кольцова написала у твіттері, а згодом вони перетворилися у пісню.

Ми хотіли створити пісню, що висловить почуття людей, що скучили за своїми домівками й рідними, які чекають, люблять і вірять. І ця віра більше в силу та любов до один одного, аніж у диво. Так, це пісня про любов, але також про віру в українське суспільство,

– зазначила Кольцова.

"Крихітка" і Роман Набожняк – "Вішліст": дивіться відео онлайн

Jerry Heil та Ірина Раймс

Jerry Heil та румунська співачка Ірина Раймс випустили танцювальний трек HORA, в якому поєднуються українські та румунські етнічні мотиви. Це оновлена версія хіта Hora fetelor, який вийшов у червні 2025 року.

Я фанатка Jerry Heil ще з Євробачення і завжди захоплювалась її артистизмом. Коли я випустила Hora fetelor, то одразу зрозуміла, що хочу створити ще одну версію разом із нею. Співпраця вийшла дуже природною та швидкою, а поєднання наших культурних ідентичностей надало треку особливої, потужної енергії,

– розповіла Ірина Раймс.

Jerry Heil та Ірина Раймс – HORA: дивіться відео онлайн

Макс Барських

Макс Барських потішив шанувальників новим синглом "Колишній". 13 грудня в київському Палаці спорту відбудеться концерт артиста, де можна буде почути трек наживо.

Макс Барських – "Колишній": дивіться відео онлайн

BAH.ROMA

BAH.ROMA презентував пісню "Божеволію", яка увійшла в альбом, що вийде 5 грудня.

"Божеволію" – пісня, яку я написав за одну ніч. Поки писав, увесь час плакав. Вона чесна, щира, від серця. Там немає жодного зайвого слова – усе на своєму місці,

– поділився співак.

BAH.ROMA – "Божеволію": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

У Злати Огнєвіч вийшов новий альбом "Тут і зараз", який складається з 8 пісень: "Клянусь", "Не чіпляй", "Обійми-обійми", "Саме той", "На нашому поверсі", "Відпусти його", "Вільна" та "Мам".

Цей альбом – про момент, який ми часто забуваємо проживати. Про "тут і зараз", де є найважливіше. "На нашому поверсі" – одна з тих історій, які я довго носила в собі й нарешті змогла розказати через музику,

– зізналась артистка.

Злата Огнєвіч – "Клянусь": дивіться відео онлайн

Джамала

Джамала презентувала трек "Ми ховаємся" з майбутнього альбому "Рух мій". Пісня була написана ще у 2019 році. Також вийшов кліп, створений командою режисера Руслана Махова та хореографки Насті Харченко.

"Ми ховаємся" – це про свободу бути собою. Електронний біт, настрій постпанк. Для мене ця пісня – своєрідний гімн самовираження. У ній – думка про те, що ми живемо поза ярликами, поза рамками, поза віком й іменами. Бо соціум звик завжди все впорядковувати: ти – номер один, ти – номер два і так далі. На нас немає цифр, імен немає, бо ми не ховаємся,

– говорить Джамала.

Джамала – "Ми ховаємся": дивіться відео онлайн

TAYNA

TAYNA представила композицію "вірити.любити". Співачка вже давно виконувала її на своїх концертах, але відчувала, що звучання поки не те. Дівчина прагнула знайти звук, в якому поєднаються спокій і сила.

Також TAYNA випустила mood video, яке знімали в Карпатах. У відео співачка з'являється за кермом спортивного автомобіля, який їде гірськими схилами.

TAYNA – "вірити. любити": дивіться відео онлайн