Не лише дует Артема Пивоварова та Степана Гіги: 11 музичних новинок тижня
- Гурт Ziferblat випустив рімейк пісні Назарія Яремчука в рамках проєкту Re:Yaremchuk.
- MELOVIN та alyona alyona презентували спільну пісню "Не схожі", домовившись про дует ще під час Національного відбору на Євробачення-2025.
Наприкінці тижня розповідаємо вам про музичні новинки від українських артистів. Наприклад, Артем Пивоварова і Степан Гіга кілька днів тому потішили своїх прихильників неочікуваною спільною піснею.
Ziferblat
Гурт Ziferblat презентував рімейк легендарної пісні Назарія Яремчука "Незрівнянний світ краси". Музиканти створили його в рамках проєкту Re:Yaremchuk, що має на меті зберегти та переосмислити культурну спадщину виконавця. Артисти прагнули знайти баланс між автентичністю оригіналу та сучасним звучанням.
Ми хотіли розгладити хаотичність гармоній і зробити композицію більш структурною. Додали рок-н-рольної енергії, перетворивши пісню на історію, у якій Карпати відчуваються не лише у трембітах чи вокальному вібрато, а й у самій музиці – у ритмі, погоді та атмосфері,
– поділилися учасники гурту Ziferblat.
Ziferblat – "Незрівнянний світ краси": дивіться відео онлайн
The Вуса і Степан Гіга
Артем Пивоваров представив пісню Mamma Mia в рамках свого проєкту The Вуса, яку записав зі Степаном Гігою. Для народного артиста України це перший дуетний реліз за всю кар'єру.
Я вдячний Степану за відкритість до експериментів та довіру. У цій роботі традиційно переважає відчуття легкості, притаманне проєкту The Вуса. Нехай Mamma Mia стане саундтреком, що підійматиме настрій та додаватиме світлих думок,
– сказав Пивоваров.
The Вуса і Степан Гіга – Mamma Mia: дивіться відео онлайн
"ДахаБраха"
Етно-хаус гурт ДахаБраха випустив кліп на пісню "Козак", який артисти створили у співпраці з британським режисером Томасом Джеймсом. Трек увійшов до дебютного альбому колективу "На добраніч", який вийшов у 2006 році, а тепер буде представлений і в новій збірці, але вже з яскравішим і гучнішим звучанням.
"ДахаБраха" – "Козак": дивіться відео онлайн
KOLA
KOLA презентувала відверту пісню "Кофеїн" – про сильний зв'язок між двома закоханими.
Це дуже відверта пісня – про прагнення залишатися для свого коханого тією самою музою, бути його героїнею та натхненням. У цьому бажанні – вся жіноча відвертість: навіть коли все розхитане, навіть коли любов розбавлена "зайвою водою", вона все одно прагне до нього, як до свого Моїсея, свого провідника крізь хаос і пустелю почуттів,
– розповіла співачка.
KOLA – "Кофеїн": дивіться відео онлайн
VLADA K та ШУГАР
VLADA K та ШУГАР випустили спільний трек "Заведу кота", який має глибокий меседж: право кожної людини залишатися собою, навіть коли нав'язують чужі стандарти.
З першого погляду пісня може здаватися жартівливою, але для мене кіт у ній – це образ свободи й внутрішньої сили. Він ніби нагадує, що ми можемо бути ніжними, веселими, але водночас залишатися незалежними. Я люблю цю подвійність – гратися із сенсами, щоб слухач сам вирішив, що кіт означає для нього особисто,
– пояснила VLADA K.
VLADA K та ШУГАР – "Заведу кода": дивіться відео онлайн
Павло Табаков
Переможець проєктів "Шанс" і "Голос країни" Павло Табаков презентував пісню на вірш "Вона не знає молитви" української поетки Мар’яни Савки, який вона написала у 2015 році, коли була АТО.
У кліпі знялась реальна пара: професійна танцівниця Роксоляна та військовослужбовець Олександр. У 2023 році чоловік отримав важке поранення на Донбасі. Він пережив складне лікування, протезування та реабілітацію. Коли Олександр був на відновленні у Львові, то вирішив піти на уроки танців, де й зустріч Роксоляну.
Павло Табаков – "Вона не знає молитви": дивіться відео онлайн
GRISANA
GRISANA запрем'єрила кліп на трек GAZ, який увійшов до її дебютного альбому "Розкішна і зла". У відеороботі співачка грає роль пристрасної поліціянтки, а хореографію поставила Яна Цибульська.
GRISANA – GAZ: дивіться відео онлайн
MELOVIN та alyona alyona
MELOVIN та alyona alyona презентували спільну пісню "Не схожі". Артисти домовились про дует ще під час Національного відбору на Євробачення-2025.
Я щаслива, що у нас вийшла така добра та щира робота з MELOVIN. У нас відбулася синергія одразу на студії, і результат точно має сподобатися нашим різним аудиторіям. Цей трек дуже проникливий – він уже дає нам перші дзвіночки про те, що скоро прийде зима, а з нею – час магії, тепла і віри в те, що станеться щось незвичне й дуже світле,
– прокоментувала прем'єру реперка.
MELOVIN та alyona alyona – "Не схожі": дивіться відео онлайн
Тіна Кароль
Тіна Кароль випустила пісню "Небесами".
Тіна Кароль – "Небесами": дивіться відео онлайн
ХАС
ХАС представив кліп на пісню "Так не чесно", режисеркою якого стала Марія Халпахчі. Вона працювала над відео для репера A$AP Rocky, співачок Дуа Ліпи, Майлі Сайрус та інших світових артистів.
ХАС – "Так не чесно": дивіться відео онлайн
Bloom Twins
Денс-поп дует українських близнючок Bloom Twins та австрійці Klangkarussell презентували трек Cross The Border – про українські сім'ї, яких розділила війна.
Наш тато, дідусі з бабусями досі в Україні проживають жах та біль цієї страшної війни, разом з частиною нашої команди, яка базується в Києві. Щоб просто взяти свого тата за руку чи потанцювати з ним, нам потрібно подолати 25-ти годинну подорож під ракетними обстрілами та атаками "Шахедів",
– розповіли близнючки.
Bloom Twins – Cross The Border: дивіться відео онлайн