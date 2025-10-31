Деякі польські треки підкорили українців – під них знімають безліч відео, переспівують чи доєднуються до трендів. У матеріалі 24 Каналу зібрали польські пісні, що стали популярними в українському тіктоці.

Riki Tiki

Останній польський хіт створений штучним інтелектом. Він став настільки вірусним, що потрапив у рекомендації й українських користувачів. Трек розповідає про чоловіка, який, видається, полюбляє заборонені речовини. Але за витівки його все-таки арештовують.

ШІ-кліп на пісню Riki Tiki: відео

Boże jak ja lubię

У вересні в гурту MRD вийшла нова пісня Boże jak ja lubię, яку називають справжнім хітом для польських вечірок – від весіль до фестивалів. Пісня швидко завірусилась у тіктоці. В Україні трек став популярним, зокрема, завдяки Дмитру Волканову. Він виконав цей трек на своєму концерті у варшавському клубі.

Дмитро Волканов підкорює тренди: відео

Ona chce wariata

Гурт Wez nie pytaj та їхня пісня Ona chce wariata були на піку популярності влітку минулого року. Композиція підкорила користувачів мережі запальною енергією, а українці швидко зрозуміли польські слова навіть без перекладу. У тіктоці тоді запустили тренд, для якого треба було вивчити слова приспіву, повторити образ співачки та її динамічні рухи.

Як повторювали тренд: відео

(Po)ciąg dalszy nastąpi

Талановитий польський репер Gibbs у 2021 році випустив романтичну пісню (Po)ciąg dalszy nastąpi. Трек розповідає про стосунки з коханою людиною, які часом бувають непростими та болючими через сварки. Пісня підкорювала тікток та була популярною тривалий час.

Романтичні треки теж у тренді: відео

Zono Moja

Zono Moja – знаменита пісня польського гурту Masters 2008 року про кохану дружину. Це диско-пісня, що була шалено популярною в нульових як у Польщі, так і в Україні. Про трек згадували в українському тіктоці: користувачі запитували, у скільки років вони дізнались, що насправді це не українська пісня. Адже деякі польські слова треку співзвучні з українським перекладом.

У тіктоці згадали хіт нульових: відео

Och i ach

Це сингл польської співачки Сильвії Гжещак, що вийшов у травні минулого року. Вона про випадкові й приємні моменти у житті. Трек був популярним не тільки у тіктоці, він також посів перше місце у списку пісень, які найчастіше грали на польських радіостанціях.

Польський хіт, що підкорив українців: відео

Cypis – Putin

Репер Cypis, відомий своїм хітом Gdzie jest biały węgorz? (та кумедним кліпом з коровою, що стала мемом у мережі), у 2022 році випустив трек Putin, де чітко висловив своє ставлення щодо російського диктатора. Очевидно, що трек став вірусним в Україні, особливо на початку повномасштабного вторгнення.

Пісня, яку знає кожен: відео