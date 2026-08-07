Працював із Дорофєєвою, MONATIK і Джамалою: хто став третім суддею "Танцюють всі"

Новим третім суддею проєкту "Танцюють всі" став український хореограф-постановник, режисер і кліпмейкер Руслан Махов.

Цією радісною новиною він поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Що відомо про Руслана Махова – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Руслан Махов – один із найвідоміших українських хореографів і постановників. Він був режисером Національного відбору на Євробачення, концерту до 30-річчя Незалежності України, а також створював масштабні сольні шоу для Jerry Heil у Палаці спорту та Макса Барських. Крім цього, Махов працював над музичними кліпами й співпрацював із багатьма українськими артистами, серед яких MONATIK, Надя Дорофєєва, Володимир Дантес, Джамала, ROXOLANA та інші.

Я сам пройшов шлях від танцівника до режисера шоу та музичних відео. Це змінило моє бачення танцю. Сьогодні я шукаю не просто технічних виконавців, а артистів, які знають, про що вони танцюють. Я хочу допомогти танцівникам розвиватися не лише через техніку, а й через внутрішній пошук, образність і власну індивідуальність,

– наголосив суддя "Танцюють всі".

Руслан Махов / Фото з його інстаграму

У 14 сезоні він хоче побачити не лише сильних танцівників, а й особистостей із власним стилем, характером та історією. На його думку, саме такі учасники формуватимуть нову хвилю української танцювальної культури.

Нагадаємо, раніше команда "Танцюють всі" назвали ще двох суддів шоу. Ними будуть найтитулованіший танцівник Східної Європи Максим Оробець і хореографка Марина Кущова, яка працювала з Ленні Кравіцем і Леді Гагою

До слова, нещодавно також стали відомі імена двох зіркових наставниць нового, 14 сезону шоу "Голос країни".