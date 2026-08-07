Этой радостной новостью он поделился на своей странице в инстаграме. Что известно о Руслане Махове – смотрите далее в материале 24 Канала.

Руслан Махов – один из самых известных украинских хореографов и постановщиков. Он был режиссером Национального отбора на "Евровидение", концерта, посвященного 30-летию Независимости Украины, а также создавал масштабные сольные шоу для Jerry Heil во Дворце спорта и Макса Барских. Кроме того, Махов работал над музыкальными клипами и сотрудничал со многими украинскими артистами, среди которых MONATIK, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Джамала, ROXOLANA и другие.

Я сам прошел путь от танцора до режиссера шоу и музыкальных видео. Это изменило мое видение танца. Сегодня я ищу не просто техничных исполнителей, а артистов, которые знают, о чем они танцуют. Я хочу помочь танцорам развиваться не только через технику, но и через внутренний поиск, образность и собственную индивидуальность,

– подчеркнул судья шоу "Танцуют все".

Руслан Махов / Фото из его инстаграма

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В 14-м сезоне он хочет увидеть не только сильных танцоров, но и личностей со своим стилем, характером и историей. По его мнению, именно такие участники сформируют новую волну украинской танцевальной культуры.

Напомним, ранее команда "Танцуют все" назвала еще двух судей шоу. Ими станут самый титулованный танцор Восточной Европы Максим Оробец и хореограф Марина Кущова, которая работала с Ленни Кравицем и Леди Гагой

К слову, недавно также стали известны имена двух звездных наставниц нового, 14-го сезона шоу "Голос страны".