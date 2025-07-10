У розкішній червоній сукні та тіарою на голові: Кейт Міддлтон знову вразила новим образом

З триденним державним візитом у Великій Британії перебуває президентське подружжя Франції. Щоб гості запам'ятали поїздку, королівська родина влаштувала банкет, а Кейт Міддлтон вчергове вразила розкішним образом.

Принцеса Уельська для банкету та зустрічі з Еммануелем Макроном і його дружиною Бріджит обрала довгу сукню темно-червоного кольору з розрізами на руках, пише Show24.

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Кейт доповнила образ розпущеним волоссям, тіарою та сережками, які гармоніюють з обраним стилем. А принц Вільям обрав чорний смокінг, білу сорочку та метелик такого ж кольору.

Королівське подружжя ідеально підібрало тони, які пасують одне одному. А підпис до фото був доволі лаконічним.

Готові до того, щоб пообіцяти, що державний банкет у Віндзорі цього вечора буде прекрасним,

– йдеться у дописі.

Під час банкету Еммануель Макрон сидів поруч біля короля Чарльза III та принцеси Уельської. До слова, президент Франції також одягнув чорний костюм і білу сорочку, як того вимагає етикет.

Банкет у Віндзорі / Фото Getty images

Нагадаємо, що президентське подружжя принцеса Уельська зустрічала у сукні від Dior, яку доповнила жакетом і намистом й сережками, які належали покійній принцесі Діані.