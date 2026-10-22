В одну мить втратили все: Сумська, Решетнік та інші зірки поділилися пережитим під час обстрілу
У ніч із 21 на 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Українські знаменитості розповіли про пережиті вибухи, страх за дітей та безсонну ніч.
У своїх дописах вони підтримали постраждалих і подякували українським захисникам. 24 Канал підготував для вас добірку з емоціями зірок під час балістичного обстрілу столиці.
Григорій Решетнік
Ведучий розповів, що після важкої ночі повіз синів до школи. Однак дорогою знову почалася повітряна тривога й пролунали вибухи. Родина в цей момент стояла в заторі.
Ми стоїмо в заторі, діватися нікуди, кажу синам: не переймайтесь, все під контролем. А сам собі думаю: під яким таким контролем…
– написав Решетнік.
Він подякував Силам оборони та закликав українців берегти себе й дітей.
Григорій Решетнік / фото grisha_reshetnik
Аліна Шаманська
Блогерка опублікувала фото із собакою на руках і зізналася, що найбільше хвилюється за сина, який тієї ночі перебував не з нею.
За словами Шаманської, вона не отримувала відповіді на повідомлення й не знала, чи дитина в укритті. Аліна поскаржилася, що домовленостей про інформування щодо безпеки сина не дотримуються.
Тепер я маю не спати і хвилюватися, доки не отримаю відповідь… А це може бути і до ранку,
– поділилася вона.
Аліна Шаманська / фото shamankaa
Світлана Тарабарова
Співачка поширила кадри пожежі та висловила підтримку людям, які втратили майно через російську атаку.
Як підібрати слова, що могли б втішити тих, хто в одну мить втратив все…? Як зберегти віру, тоді коли темрява навколо все ближче…
– написала Тарабарова.
Окремо вона звернулася до команд магазинів, які позначила у сторіз, і побажала їм якнайшвидшого відновлення. Артистка зазначила, що її родина дуже любила це місце.
Світлана Тарабарова / фото tarabarova
Ольга Сумська
Акторка показала фото, на якому притискає до себе собаку. Свій стан вона описала коротко.
Страшна ніч…
– написала артистка.
Ольга Сумська / фото olgasumska
Раміна Есхакзай
Інтерв'юерка опублікувала кадр із доглядовою маскою на обличчі. Поруч із ним залишила емоційний підпис про балістичну загрозу для Києва, висловивши обурення російською атакою.
Раміна Есхакзай / фото raminalalala
Ірина Горова
Продюсерка також зізналася, що ніч була важкою. Вранці вона показала, як готується до робочого дня.
Ніч була жахлива, але роботу ніхто не відміняв,
– написала Горова.
Ірина Горова / фото gorovaya_irina
Наталка Денисенко
Акторка опублікувала фото з автомобіля та поділилася роздумами про те, що допомагає їй триматися.
Після таких ночей я не сумніваюся в тому, що я роблю! Бо я не знаю, як інакше можна триматися!
– зазначила Денисенко.
Скоріш за все, акторка мала на увазі підготовку до своєї моновистави.
Наталка Денисенко / фото natalka_denisenko
Даша Квіткова
Блогерка показала домашнє тренування з фітнес-резинкою. За її словами, після пережитої ночі вона намагалася допомогти собі фізичною активністю.
Після цієї ночі – рятую себе руханкою,
– підписала відео Квіткова.
Даша Квіткова / фото kvittkova
Раніше Ксенія Мішина та дружина Павліка розповіли про приліт поблизу їхніх домівок. Удару зазнав житловий комплекс, де мешкає акторка, а родина співака в цей момент перебувала вдома в сусідньому ЖК.