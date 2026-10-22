В одну мить втратили все: Сумська, Решетнік та інші зірки поділилися пережитим під час обстрілу

У своїх дописах вони підтримали постраждалих і подякували українським захисникам. 24 Канал підготував для вас добірку з емоціями зірок під час балістичного обстрілу столиці.

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Григорій Решетнік

Ведучий розповів, що після важкої ночі повіз синів до школи. Однак дорогою знову почалася повітряна тривога й пролунали вибухи. Родина в цей момент стояла в заторі.

Ми стоїмо в заторі, діватися нікуди, кажу синам: не переймайтесь, все під контролем. А сам собі думаю: під яким таким контролем…– написав Решетнік.

Він подякував Силам оборони та закликав українців берегти себе й дітей.

Григорій Решетнік / фото grisha_reshetnik

Аліна Шаманська

Блогерка опублікувала фото із собакою на руках і зізналася, що найбільше хвилюється за сина, який тієї ночі перебував не з нею.

За словами Шаманської, вона не отримувала відповіді на повідомлення й не знала, чи дитина в укритті. Аліна поскаржилася, що домовленостей про інформування щодо безпеки сина не дотримуються.

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Тепер я маю не спати і хвилюватися, доки не отримаю відповідь… А це може бути і до ранку– поділилася вона.

Аліна Шаманська / фото shamankaa

Світлана Тарабарова

Співачка поширила кадри пожежі та висловила підтримку людям, які втратили майно через російську атаку.

Як підібрати слова, що могли б втішити тих, хто в одну мить втратив все…? Як зберегти віру, тоді коли темрява навколо все ближче…– написала Тарабарова.

Окремо вона звернулася до команд магазинів, які позначила у сторіз, і побажала їм якнайшвидшого відновлення. Артистка зазначила, що її родина дуже любила це місце.

Світлана Тарабарова / фото tarabarova

Ольга Сумська

Акторка показала фото, на якому притискає до себе собаку. Свій стан вона описала коротко.

Страшна ніч…– написала артистка.

Ольга Сумська / фото olgasumska

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Раміна Есхакзай

Інтерв'юерка опублікувала кадр із доглядовою маскою на обличчі. Поруч із ним залишила емоційний підпис про балістичну загрозу для Києва, висловивши обурення російською атакою.

Раміна Есхакзай / фото raminalalala

Ірина Горова

Продюсерка також зізналася, що ніч була важкою. Вранці вона показала, як готується до робочого дня.

Ніч була жахлива, але роботу ніхто не відміняв– написала Горова.

Ірина Горова / фото gorovaya_irina

Наталка Денисенко

Акторка опублікувала фото з автомобіля та поділилася роздумами про те, що допомагає їй триматися.

Після таких ночей я не сумніваюся в тому, що я роблю! Бо я не знаю, як інакше можна триматися!– зазначила Денисенко.

Скоріш за все, акторка мала на увазі підготовку до своєї моновистави.

Наталка Денисенко / фото natalka_denisenko

Даша Квіткова

Блогерка показала домашнє тренування з фітнес-резинкою. За її словами, після пережитої ночі вона намагалася допомогти собі фізичною активністю.

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Після цієї ночі – рятую себе руханкою– підписала відео Квіткова.

Даша Квіткова / фото kvittkova

Раніше Ксенія Мішина та дружина Павліка розповіли про приліт поблизу їхніх домівок. Удару зазнав житловий комплекс, де мешкає акторка, а родина співака в цей момент перебувала вдома в сусідньому ЖК.