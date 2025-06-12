Торкає найпотаємніші куточки душі: гурт "Океан Ельзи" презентував нову чуттєву пісню
- Гурт "Океан Ельзи" випустив нову пісню "Двоє" та lyric video на неї.
- Святослав Вакарчук зазначив, що пісня "Двоє" має багато сенсів і відгукується з настроєм гурту.
Гурт "Океан Ельзи" потішив шанувальників новою чуттєвою піснею. Святослав Вакарчук зізнався, що вона дуже особлива для нього.
Трек називається "Двоє". Гурт також випустив lyric video на нього, пише Show 24 з посилання на ютуб-канал "Океану Ельзи".
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У 2024 році гурт "Океан Ельзи" святкував 30-річчя та випустив україномовний альбом "Той день" і англомовний – "Lighthouse". Пісня "Двоє" не увійшла до жодного, але таки дочекалася свого часу.
У нас є чимало пісень, які знаходили свій час пізніше, ніж були написані. Зараз "Двоє" дуже пасує до нашого настрою. І, можливо, людям потрібно більше пісень про головне,
– розповів Святослав Вакарчук.
Пісня "Двоє" – лірична та динамічна одночасно. В описі зазначається, що вона – ніби відсил до треку "Друг", але звучить по-новому.
Мені подобається, щоб кожен знаходив пісню "Двоє" по-своєму. Тут є десятки різних сенсів. Вона – про зв'язки, емоції, кохання і те, без чого людина не може жити,
– пояснив лідер гурту "Океан Ельзи".
"Океан Ельзи" – "Двоє": слухайте пісню онлайн
Реакція мережі
- "Надзвичайно сильна пісня, яка для когось означає більше, ніж просто слова".
- "Святослав, як завжди: своїми піснями торкає найпотаємніші куточки душі".
- "Щось нове для ОЕ, але від того не менш неймовірне! Вайб моєї улюбленої "Шіле", кайф у дистильованому вигляді".
- "Дякую, від пісні мороз по шкірі. Слова звучать як молитва. Надзвичайно сильні вібрації енергії".
Нагадаємо, що влітку гурт "Океан Ельзи" дасть чотири концерти у Львові: 27, 28, 29 червня та 1 липня. Виступ відбудеться на території !FESTrepublic. Встигніть придбати квитки за посиланням!