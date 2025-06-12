Трек называется "Двое". Группа также выпустила lyric video на него, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Океана Эльзы".

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В 2024 году группа "Океан Эльзы" праздновала 30-летие и выпустила украиноязычный альбом "Той день" и англоязычный – "Lighthouse". Песня "Двое" не вошла ни в один, но таки дождалась своего времени.

У нас есть немало песен, которые находили свое время позже, чем были написаны. Сейчас "Двое" очень подходит к нашему настроению. И, возможно, людям нужно больше песен о главном,

– рассказал Святослав Вакарчук.

Песня "Двое" – лирическая и динамичная одновременно. В описании отмечается, что она – будто отсыл к треку "Друг", но звучит по-новому.

Мне нравится, чтобы каждый находил песню "Двое" по-своему. Здесь есть десятки разных смыслов. Она – о связях, эмоции, любви и то, без чего человек не может жить,

– объяснил лидер группы "Океан Эльзы".

"Океан Эльзы" – "Двое": слушайте песню онлайн

Реакция сети

"Очень сильная песня, которая для кого-то значит больше, чем просто слова".

"Святослав, как всегда: своими песнями затрагивает самые сокровенные уголки души".

"Что-то новое для ОЕ, но от того не менее невероятное! Вайб моей любимой "Шиле", кайф в дистиллированном виде".

"Спасибо, от песни мороз по коже. Слова звучат как молитва. Чрезвычайно сильные вибрации энергии".

Напомним, что летом группа "Океан Эльзы" даст четыре концерта во Львове: 27, 28, 29 июня и 1 июля. Выступление состоится на территории !FESTrepublic. Успейте приобрести билеты по ссылке!