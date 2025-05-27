Четвертый концерт "Океана Эльзы" состоится 1 июля. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы.

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Группа "Океан Эльзы" выступит во Львове 27, 28, 29 июня и 1 июля на территории !FESTrepublic (улица Старознесенская, 24-26). Еще остались билеты на две последние даты. Приобрести их можно по ссылке.

Четвертый концерт "Океана Эльзы" во Львове / Афиша, фото из инстаграма группы

Мы очень рады тому, что можем объявить во Львове четвертый концерт, который состоится на !FESTrepublic 1 июля. Мы чувствуем вашу любовь, вашу поддержку и готовы играть для вас столько, сколько надо. Ждем вас!,

– обратился к поклонникам Святослав Вакарчук.

Концерты группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта