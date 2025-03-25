Культовий ансамбль "Ватра" встановив рекорд України на концерті творчості Ігоря Білозіра

Український музикант Ігор Білозір 24 березня відсвяткував би 70 день народження. У цю дату ВІА "Ватра", керівником якої був Білозір, встановила рекорд.

24 березня у Львівському національному академічному театрі опери та балету відбувся концерт "Наш Білозір". На ньому зафіксували рекорд – 45 років безперервної творчості ВІА "Ватри". Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Оксани Білозір.

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Рекорд України! Культовий ансамбль "Ватра" – 45 років безперервної творчості та діяльності з незмінним керівником, композитором Ігорем Білозіром… Мені аж дух перехоплює. Це наш з вами спільний успіх,

– повідомила Оксана Білозір.

Концерт "Наш Білозір" відбувся до дня народження Ігоря Білозіра за участі Оксани Білозір та "Ватри 80-х". Він став відтворенням першого 10-річного ювілейного концерту. На заході виконали найпопулярніші пісні ансамблю – "Мамина світлиця", "Весільний марш", "Коханий", "Перший сніг" та багато інших.

ВІА "Ватра" встановила рекорд: відео

Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років