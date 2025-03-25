Культовий ансамбль "Ватра" встановив рекорд України на концерті творчості Ігоря Білозіра
- Ансамбль "Ватра" встановив рекорд України, відзначивши 45 років безперервної творчості під керівництвом Ігоря Білозіра.
- Концерт "Наш Білозір" відбувся у Львівському театрі опери та балету до 70-річчя Ігоря Білозіра, де виконали популярні пісні ансамблю.
Український музикант Ігор Білозір 24 березня відсвяткував би 70 день народження. У цю дату ВІА "Ватра", керівником якої був Білозір, встановила рекорд.
24 березня у Львівському національному академічному театрі опери та балету відбувся концерт "Наш Білозір". На ньому зафіксували рекорд – 45 років безперервної творчості ВІА "Ватри". Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Оксани Білозір.
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Рекорд України! Культовий ансамбль "Ватра" – 45 років безперервної творчості та діяльності з незмінним керівником, композитором Ігорем Білозіром… Мені аж дух перехоплює. Це наш з вами спільний успіх,
– повідомила Оксана Білозір.
Концерт "Наш Білозір" відбувся до дня народження Ігоря Білозіра за участі Оксани Білозір та "Ватри 80-х". Він став відтворенням першого 10-річного ювілейного концерту. На заході виконали найпопулярніші пісні ансамблю – "Мамина світлиця", "Весільний марш", "Коханий", "Перший сніг" та багато інших.
ВІА "Ватра" встановила рекорд: відео
Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років
- Український музикант та народний артист Ігор Білозір народився 24 березня. Він був четвертим та найвідомішим керівником вокально-інструментального ансамблю "Ватра".
- Ігор Білозір очолив колектив у 1979 році, а його солістами тоді стали Оксана Білозір та Мар'ян Шуневич. ВІА "Ватра" гастролювала не тільки в Україні, але й по всьому світу.
- У травні 2000 року композитор з друзями був у львівському закладі та співав українських пісень. Це не сподобалось іншій компанії, яка слухала російський шансон. Білозіра побили двоє чоловіків на очах у десятків людей. Лікарі боролися за його життя, але 28 травня композитор помер.