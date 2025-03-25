24 марта во Львовском национальном академическом театре оперы и балета состоялся концерт "Наш Билозир". На нем зафиксировали рекорд – 45 лет непрерывного творчества ВИА "Ватры". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Оксаны Билозир.

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Рекорд Украины! Культовый ансамбль "Ватра" – 45 лет непрерывного творчества и деятельности с неизменным руководителем, композитором Игорем Билозиром ... Мне аж дух захватывает. Это наш с вами общий успех,

– сообщила Оксана Билозир.

Концерт "Наш Билозир" состоялся ко дню рождения Игоря Билозира с участием Оксаны Билозир и "Ватры 80-х". Он стал воспроизведением первого 10-летнего юбилейного концерта. На мероприятии исполнили самые популярные песни ансамбля – "Мамина светлица", "Свадебный марш", "Любимый", ""Первый снег" и многие другие.

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