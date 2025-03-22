Нил Янг сообщил, что решил отменить концерт в Киеве из-за уровня опасности. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на сайт музыканта.

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Канадский артист признался, что не готов решиться взять в столицу Украины свою команду. Однако он снова сделал заявление в поддержку украинцев и президента Зеленского.

Наш концерт в Украине отменен. У нас было хорошее место проведения концерта, недалеко от укрытия, но изменение ситуации на месте слишком сильное. Я не мог с чистой совестью взять свою команду и инструменты в ту зону. Прошу прощения у всех. Украина – большая страна с хорошим лидером. Слава Украине,

– говорится в заявлении.



Нил Янг о концерте в Киеве / Скриншот с сайта музыканта

Чем известен Нил Янг

Канадско-американский музыкант и режиссер Нил Янг – один из лучших рокеров в мире. В 2023 году The Rolling Stone внесло его в список 250 лучших гитаристов всех времен, где он занял 30 место, и в 100 лучших музыкантов.

Нил Янг открыто высказывает свои мысли о политике. Еще в 1970-х он раскритиковал 37 президента США Никсона.

Жена Нила Янга – американская актриса и режиссер Дэрил Анна – тоже не скрывает своей позиции. На Оскаре-2025 благодаря ей прозвучали слова "Слава Украине".