Після гучного розлучення: лідер гурту СКАЙ натякнув на таємне весілля

Рок-музикант і лідер гурту СКАЙ Олег Собчук, схоже, змінив сімейний статус. Артист вперше публічно назвав свою обраницю Тамару Божко дружиною, чим підігрів чутки про їхнє можливе таємне весілля.

Про особисте життя Собчук заговорив у короткому інтерв'ю блогеру Олександру Преподобному, яке вийшло на його сторінці в інстаграмі.

Під час розмови артист розповів, як вони з Тамарою розподіляють фінансові питання.

Я чоловік, все на мені. Але моя дружина є і бухгалтером, і юристом, і менеджером гурту СКАЙ,

– сказав музикант.

Саме слово "дружина" привернуло увагу, адже раніше Собчук не заявляв про шлюб із Тамарою Божко.

Тому невідомо, чи справді він і Тамара Божко вже офіційно стали чоловіком і дружиною.

Про нові стосунки після розлучення Собчук вперше заговорив навесні 2025 року. Тоді він зізнався, що в його житті з'явилася кохана жінка, однак не став розкривати її особистість. Особу його обраниці музикант розкрив лише у березні 2026 року.

Раніше Олег Собчук близько 20 років був одружений із Марією, з якою виховує двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена. Після розриву жінка заявляла, що їхні стосунки були токсичними.