Про особисте життя Собчук заговорив у короткому інтерв'ю блогеру Олександру Преподобному, яке вийшло на його сторінці в інстаграмі.

Під час розмови артист розповів, як вони з Тамарою розподіляють фінансові питання.

Я чоловік, все на мені. Але моя дружина є і бухгалтером, і юристом, і менеджером гурту СКАЙ,

– сказав музикант.

Саме слово "дружина" привернуло увагу, адже раніше Собчук не заявляв про шлюб із Тамарою Божко.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тому невідомо, чи справді він і Тамара Божко вже офіційно стали чоловіком і дружиною.

Про нові стосунки після розлучення Собчук вперше заговорив навесні 2025 року. Тоді він зізнався, що в його житті з'явилася кохана жінка, однак не став розкривати її особистість. Особу його обраниці музикант розкрив лише у березні 2026 року.

Раніше Олег Собчук близько 20 років був одружений із Марією, з якою виховує двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена. Після розриву жінка заявляла, що їхні стосунки були токсичними.