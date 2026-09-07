Співак і лідер гурту СКАЙ Олег Собчук показав рідкісне фото зі своєю 23-річною донькою Тетяною.

Батько й донька разом провели час у рідному для артиста Тернополі. Світлиною музикант поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото Олег позує на тлі тернопільської набережної у чорній сорочці, піджаку та сонцезахисних окулярах. Поруч із ним – Тетяна, яка обіймає батька.

Доця,

– коротко підписав кадр Собчук.

Олег Собчук з донькою / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, що Тетяна – донька Олега Собчука від першого шлюбу з Марією. У 2023 році подружжя оголосило про розлучення після 20 років спільного життя. Окрім Тетяни, у них є син Арсен, якому вже 17 років.

Відомо, що донька артиста навчалася в Канаді. Вона закінчувала British Columbia Institute of Technology, де здобувала освіту за напрямом "3D моделінг, графіка та анімація".

Тим часом в особистому житті Олега Собчука, схоже, відбулися зміни. Нещодавно артист натякнув на таємне одруження.