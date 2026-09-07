Отец и дочь вместе провели время в родном для артиста Тернополе. Фотографией музыкант поделился на своей странице в инстаграме.

На фото Олег позирует на фоне тернопольской набережной в черной рубашке, пиджаке и солнцезащитных очках. Рядом с ним – Татьяна, которая обнимает отца.

Доченька,

– подпись на снимке Собчука.

Олег Собчук с дочерью / Фото из инстаграма певца

Напомним, что Татьяна – дочь Олега Собчука от первого брака с Марией. В 2023 году супруги объявили о разводе после 20 лет совместной жизни. Помимо Татьяны, у них есть сын Арсен, которому уже 17 лет.

Известно, что дочь артиста училась в Канаде. Она заканчивала British Columbia Institute of Technology, где получала образование по направлению "3D-моделирование, графика и анимация".

Между тем в личной жизни Олега Собчука, похоже, произошли изменения. Недавно артист намекнул на тайную свадьбу.