Напівпорожні зали, космічні ціни й російські пісні: тур Винника в Німеччині під загрозою провалу

Олег Винник, який свого часу заповнював стадіони в Україні, готується до гастрольного туру Німеччиною. Однак реальність виявляється суворішою за амбіції артиста.

Квитки на його виступи продаються надзвичайно повільно, а ціни на них сягають немалих сум. Додаткову критику викликає репертуар, пише Show 24.

Вас також може зацікавити Українська співачка Ані Лорак змінила громадянство на російське, – ЗМІ

Так, Олег Винник планує гастрольний тур по семи німецьким містам наприкінці 2025 року – у Зарбрюккені (2 грудня), Фюрті (3 грудня), Пфорцгаймі (9 грудня), Оффенбаху (12 грудня), Мюльгаймі-на-Рурі (14 грудня), Берліні (16 грудня) та Гамбурзі (18 грудня).

Організатори обрали престижні зали: від Congresshalle у Зарбрюккені до Friedrich-Ebert-Halle у Гамбурзі. Ціни на квитки стартують від 59 євро (приблизно 2800 грн), а місця у VIP-секторах обійдуться майже у 119 євро (близько 5700 грн). Та попри масштаб і престиж локацій, більшість місць досі вільні – це підтверджують схеми залів на платформах продажу.

Схеми залів, де має виступити Винник / Скриншоти з сайту oleggvynnyk.eu

До того ж, ймовірно, що артист планує співати російськомовні треки. На офіційній сторінці туру Винника Німеччиною в інстаграмі вийшло відео, де йдеться, що він виконає "свої найвідоміші хіти", зокрема "Ніно", "Хочу на берег океана", "Не ты", а також українськомовні, як от "Вовчицю" та інші.

Ця ситуація з Олегом Винником демонструє, як кардинально змінилися настрої українців після 24 лютого 2022 року. Артисти, які досі співають російською чи уникають висловлення підтримки Україні, стрімко втрачають популярність і довіру земляків.