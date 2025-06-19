Билеты на его выступления продаются чрезвычайно медленно, а цены на них достигают немалых сумм. Дополнительную критику вызывает репертуар, пишет Show 24.

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Так, Олег Винник планирует гастрольный тур по семи немецким городам в конце 2025 года – в Зарбрюккене (2 декабря), Фюрте (3 декабря), Пфорцхайме (9 декабря), Оффенбахе (12 декабря), Мюльгайме-на-Руре (14 декабря), Берлине (16 декабря) и Гамбурге (18 декабря).

Организаторы выбрали престижные залы: от Congresshalle в Зарбрюккене до Friedrich-Ebert-Halle в Гамбурге. Цены на билеты стартуют от 59 евро (примерно 2800 грн), а места в VIP-секторах обойдутся почти в 119 евро (около 5700 грн). Но несмотря на масштаб и престиж локаций, большинство мест до сих пор свободны – это подтверждают схемы залов на платформах продаж.

К тому же, вероятно, что артист планирует петь русскоязычные треки. На официальной странице тура Винника по Германии в инстаграме вышло видео, где говорится, что он исполнит "свои самые известные хиты", в частности "Нино", "Хочу на берег океана", "Не ты", а также украиноязычные, такие как "Волчица" и другие.

Эта ситуация с Олегом Винником демонстрирует, как кардинально изменились настроения украинцев после 24 февраля 2022 года. Артисты, которые до сих пор поют на русском или избегают выражения поддержки Украине, стремительно теряют популярность и доверие земляков.