Олег Винник вперше за довгий час показав свою дружину: який зараз вигляд має Таюне

Співак Олег Винник, який відсиджується за кордоном під час війни, оприлюднив свіже відео. У ролику засвітилась його дружина Таюне, яку артист тривалий час приховував.

Олег Винник опублікував нове відео на своїй сторінці в тіктоці, пише 24 Канал. Він знову нагадав про свої майбутні концерти за кордоном.

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У ролику Олег Винник та Таюне (Таїсія Сватко) співають у дуеті. Вони позують на тлі закладу в Празі, де відбудуться концерти артиста.

Ще мить – і мрія збудеться моя! Ще мить – і знову в Празі я!

– співає подружжя у відео.

У мережі користувачі не впізнають дружину Олега Винника й пишуть, що вона дуже змінилась.

Олег Винник і Таюне: відео

Олег Винник і Таюне виступатимуть у празькому The Diamond Hall 14 та 15 лютого. Вартість квитка становить близько 5 тисяч гривень. Це перші концерти артиста-втікача після його тривалої паузи.

Особисте життя Олега Винника

До повномасштабного вторгнення Олег Винник приховував особисте життя й не коментував жодних пліток. У мережі припускали, що він одружений зі співачкою Таюне, яка є його беквокалісткою.

Влітку 2023 року, коли артист дав перше інтерв'ю, він підтвердив, що перебуває у шлюбі з Таюне. У подружжя є син.