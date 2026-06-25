Олег Винник у списку: у Молдові назвали артистів, які небажані в країні

Міністерство культури Молдови опублікувало список артистів, чиї концерти не рекомендують проводити в країні. Серед імен – російські музиканти-путіністи та Олег Винник.

У відомстві зазначили, що цей документ є рекомендацією, а не офіційною забороною на проведення заходів. Список, що оприлюднений на сайті міністерства, буде доповнюватися.

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Документ слугує попереднім інформуванням щодо запрошення артистів з пострадянських країн, що були засуджені міжнародною спільнотою через збройну агресію. Його мета – запобігти ситуаціям, що можуть загрожувати безпеці Молдови.

Заходи, на яких запрошуватимуть артистів з переліку, можуть спричиняти низку проблем. Можливі проблеми з в'їздом цих виконавців до Молдови, відповідно це призведе до скасування концертів, фестивалів та репутаційних втрат організаторів.

До списку увійшов співак з України Олег Винник та низка російських артистів-путіністів і не тільки:

Моргенштерн,

Клава Кока,

Єгор Крід,

Леонід Агутін,

Баста,

Ігор Ніколаєв,

гурт "Ленінград",

гурт "Руки Вверх" та інші.

Що не так з Олегом Винником?

Ще у 2019 році ім'я Олега Винника з'явилось у "Миротворці" через його участь в російському проєкті "ВсемМир".

Після початку повномасштабного вторгнення артист виїхав за кордон. Він рідко висловлювався про війну, а згодом зник з інформаційного простору. Через певний час Олег Винник повернувся з гучним інтерв'ю, в якому заявив, що причиною його мовчання був розрив з колишнім продюсером. Співак спростовував закиди про втечу з України і зраду.

Зараз Винник однаково натрапляє на хейт, зокрема, через підтримку російської мови.