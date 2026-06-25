У відомстві зазначили, що цей документ є рекомендацією, а не офіційною забороною на проведення заходів. Список, що оприлюднений на сайті міністерства, буде доповнюватися.
Цікаво Уперше за 7 років: знаменитий артист приїде до України з концертом
Документ слугує попереднім інформуванням щодо запрошення артистів з пострадянських країн, що були засуджені міжнародною спільнотою через збройну агресію. Його мета – запобігти ситуаціям, що можуть загрожувати безпеці Молдови.
Заходи, на яких запрошуватимуть артистів з переліку, можуть спричиняти низку проблем. Можливі проблеми з в'їздом цих виконавців до Молдови, відповідно це призведе до скасування концертів, фестивалів та репутаційних втрат організаторів.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
До списку увійшов співак з України Олег Винник та низка російських артистів-путіністів і не тільки:
- Моргенштерн,
- Клава Кока,
- Єгор Крід,
- Леонід Агутін,
- Баста,
- Ігор Ніколаєв,
- гурт "Ленінград",
- гурт "Руки Вверх" та інші.
Що не так з Олегом Винником?
Ще у 2019 році ім'я Олега Винника з'явилось у "Миротворці" через його участь в російському проєкті "ВсемМир".
Після початку повномасштабного вторгнення артист виїхав за кордон. Він рідко висловлювався про війну, а згодом зник з інформаційного простору. Через певний час Олег Винник повернувся з гучним інтерв'ю, в якому заявив, що причиною його мовчання був розрив з колишнім продюсером. Співак спростовував закиди про втечу з України і зраду.
Зараз Винник однаково натрапляє на хейт, зокрема, через підтримку російської мови.