Олег Винник вийшов на зв'язок і пояснив, як йому вдалося виїхати з України під час війни

З початку повномасштабної війни в мережі активно обговорюють позицію співака Олега Винника щодо вторгнення Росії. Відомо, що артист залишив Україну ще в перші дні агресії.

В соцмережах ширилися різні чутки, зокрема про те, що Винника нібито "вивозили під плєдом". Сам артист заперечує ці заяви й вирішив публічно прокоментувати ситуацію. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Олега Винника.

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Так, останніми днями з'явилася серія відеозвернень Олега Винника. У них співак наголошує: він не зраджував Україну й залишається патріотом, попри життя за кордоном. За його словами, виїзд був цілком законним і логічним – адже саме за межами України він мешкає вже чверть століття.

Я живу в Німеччині вже 25 років. Колись приїхав сюди за контрактом і залишився. Тут народився мій син, тут моя родина,

– пояснив Винник.

Він також зізнався, що ще з 2000 року не має українського внутрішнього паспорта, користується лише закордонним.

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Як Винник залишив Україну?

Співак запевняє, що мав усі необхідні документи, які підтверджували його постійне місце проживання в Німеччині. Він має статус резидента Німеччини протягом понад 20 років.

Ми говоримо про Україну, а не про країну третього світу. У нас діють закони, працює прикордонна служба, усе перевіряється офіційно,

– підкреслив артист.

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Варто нагадати: з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Винник зник з публічного простору. Протягом майже двох років він утримувався від будь-яких коментарів щодо війни. Лише влітку 2023 року Винник вперше заговорив публічно – в інтерв'ю, де пояснив, що не міг висловлюватися через втрату доступу до своїх офіційних сторінок у соцмережах.

Втім, співак досі так і не відновив доступ до старих акаунтів – натомість просто створив нові.

У тому ж інтерв’ю Винник зізнався: він не знав, що саме сказати українцям у час війни. Мовляв, відчував, що його слова не матимуть ваги, бо він не перебуває у країні.

У 2024 році артист оголосив, що повертається на велику сцену, а у лютому цього року дав концерт у Празі, де виконував свої російськомовні хіти – зокрема "Ніно", "Счастье" та інші. Це викликало обурення серед частини українців, адже раніше співак обіцяв більше не виконувати пісні російською мовою.

На тлі всього цього нинішній концертний тур Винника в Німеччині опинився під загрозою провалу. В Україну він поки не планує повертатися з гастролями.