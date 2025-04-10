Дружина зірки "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті

Дружина Олександра Чечуна, учасника команди "Стадіон Діброва" з гумористичного шоу "Ліга сміху", повідомила деталі його смерті.

Олександр помер учора, 9 квітня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Гриценюк.

До слова Помер зірка "Ліги сміху" Олександр Чечун, який з 2022 року служив у ЗСУ

Дружина Олександра Чечуна розповіла, що він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. За словами Ольги Гриценюк, лікарі майже рік боролися за його життя.

Бачу всі ваші повідомлення! Саші не стало вчора, 9 квітня. Після тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя... Але на жаль...,

– написала вона.

Гриценюк додала, що пізніше повідомить про час та місце прощання з Олександром Чечуном.

Олександр Чечун помер / Скриншот з інстаграму Ольги Гриценюк

Олександр Чечун став на захист України після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше ми повідомляли, що на війні загинула художниця Маргарита Половінко. У 2024 році вона волонтерила та проводила евакуацію поранених бійців, а пізніше приєдналася до Другого механізованого батальйону 3 ОШБр. Прощання з захисницею відбудеться у Кривому Розі в п'ятницю, 11 квітня, об 11:00.