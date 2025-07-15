Дружина завжди поряд з чемпіоном: миловидні відео подружжя Усиків, які вірусились в мережі

Катерина та Олександр Усики – одна з найміцніших пар українського спорту. Вони знайомі понад двадцять років, а у вересні цього року відзначатимуть 16-ту річницю шлюбу.

У соцмережах їхню пару часто ставлять за приклад, а під відео з Катериною на боях Олександра пишуть: "Якщо твоя дружина не вболіває за тебе так, то навіщо тобі така дружина?", передає Show 24.

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Відомо, що Катерина щоразу відвідує поєдинки чоловіка. Вона зізнається, що для чоловіка надзвичайно важлива її присутність.

Для мене це дуже виснажливо, бо мені треба щось казати, і він чує насправді лише мене. У нас навіть ніколи не доходило до того, що, може, я не поїду,

– зазначала дружина Усика в інтерв'ю Слав Дьоміну.

Катерина Усик підтримує чоловіка під час бою: дивіться відео онлайн

Відео з Катериною Усик під час поєдинків Олександра дуже популярні в соцмережах. Її щирі емоції, підтримка коханого та реакції на бій розлітаються мережею, збираючи мільйони переглядів.

Катерина Усик підтримує чоловіка під час бою: дивіться відео онлайн

А й справді, роль Катерина у житті абсолютного чемпіона світу з боксу неможливо переоцінити. Усик не раз підкреслював, що саме сім'я – його головна опора. А дружина – це людина, яка завжди поруч, підтримує, виховує дітей і допомагає тримати баланс між рингом і звичайним життям.

Олександр також під час одного інтерв'ю зізнавався, що є більш романтичним, ніж дружина. Нещодавно в мережі завірусилося відео, де боксер відповів на 20 запитань. На трьох із них він згадав про Катерину: її фото на шпалерах телефону, останній дзвінок перед боєм – їй, а найцінніший момент у житті – їхнє одруження.

Подружжя виховує чотирьох дітей: доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також молодшу донечку Марійку, яка народилася у 2024 році. Усики не приховують, що замислюються і про п'яту дитину, але хочуть трохи почекати, поки підросте молодша.

Катерина та Олександр Усики з їхніми дітьми / Фото із соцмереж Катерини Усик

Усик розповідав, що в їхній у родині головна – дружина.

Я не просто підкаблучник – я цар підкаблучників. Головний у світі,

– жартома казав боксер.

Водночас додавав: у їхніх стосунках – тільки повага, підтримка та особисті кордони. У родині Усиків не заведено ображати одне одного чи з'ясовувати стосунки на емоціях.

Катерина та Олександр Усики / Фото з інстаграму дружини боксера

Попри активне життя родини, Катерина знаходить час і для себе. Вона переконана: щаслива жінка – це не лише турботлива мама та віддана дружина, а й людина, яка реалізовується в особистому розвитку. Катерина наголошувала, що щиро кохає Олександра і не уявляє поруч іншого чоловіка, але водночас вміє покладатися на себе та залишатися самостійною.