В соцсетях их пару часто ставят в пример, а под видео с Екатериной на боях Александра пишут: "Если твоя жена не болеет за тебя так, то зачем тебе такая жена?", передает Show 24.

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Известно, что Екатерина каждый раз посещает поединки мужа. Она признается, что для мужчины чрезвычайно важно ее присутствие.

Для меня это очень утомительно, потому что мне надо что-то говорить, и он слышит на самом деле только меня. У нас даже никогда не доходило до того, что, может, я не поеду,

– отмечала жена Усика в интервью Славе Демину.

Екатерина Усик поддерживает мужа во время боя: смотрите видео онлайн

Видео с Екатериной Усик во время поединков Александра очень популярны в соцсетях. Ее искренние эмоции, поддержка любимого и реакции на бой разлетаются сетью, собирая миллионы просмотров.

Екатерина Усик поддерживает мужа во время боя: смотрите видео онлайн

А и вправду, роль Екатерины в жизни абсолютного чемпиона мира по боксу невозможно переоценить. Усик не раз подчеркивал, что именно семья – его главная опора. А жена – это человек, который всегда рядом, поддерживает, воспитывает детей и помогает держать баланс между рингом и обычной жизнью.

Александр также во время одного интервью признавался, что является более романтичным, чем жена. Недавно в сети завирусилось видео, где боксер ответил на 20 вопросов. На трех из них он вспомнил о Екатерине: ее фото на обоях телефона, последний звонок перед боем – ей, а самый ценный момент в жизни – их бракосочетание.

Супруги воспитывают четверых детей: дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Машу, которая родилась в 2024 году. Усики не скрывают, что задумываются и о пятом ребенке, но хотят немного подождать, пока подрастет младшая.

Екатерина и Александр Усики с их детьми / Фото из соцсетей Екатерины Усик

Усик рассказывал, что в их в семье главная – жена.

Я не просто подкаблучник – я царь подкаблучников. Главный в мире,

– в шутку говорил боксер.

В то же время добавлял: в их отношениях – только уважение, поддержка и личные границы. В семье Усиков не принято оскорблять друг друга или выяснять отношения на эмоциях.

Екатерина и Александр Усики / Фото из инстаграма жены боксера

Несмотря на активную жизнь семьи, Екатерина находит время и для себя. Она убеждена: счастливая женщина – это не только заботливая мама и преданная жена, но и человек, который реализуется в личном развитии. Екатерина отмечала, что искренне любит Александра и не представляет рядом другого мужчины, но одновременно умеет полагаться на себя и оставаться самостоятельной.