Олександр Пономарьов відверто розповів про дорослих дітей і зізнався, чи хоче ще стати батьком

Олександр Пономарьов нечасто розповідає про особисте життя, тому його нове інтерв'ю привернуло увагу публіки.

У програмі "Життя відомих людей" співак розповів про своїх дорослих дітей, стосунки з ними та зізнався, чи хотів би знову стати батьком.

Олександр Пономарьов має трьох дітей. У шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою в нього народилася донька Євгенія. Також співак виховував Зою – доньку Мозгової від попередніх стосунків. У 2006 році Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк, і в цьому шлюбі народився син Олександр.

Говорячи про батьківство, артист зізнався, що й досі не знає, чи можна назвати його ідеальним татом. "Я вже не знаю, який я батько, чи взагалі я нормальний батько чи не нормальний", – сказав він. Водночас співак наголосив, що дуже любить усіх трьох дітей.

Олександр Пономарьов з трьома своїми дітьми / Фото з фейсбуку співака

Наразі діти Пономарьова вже зовсім дорослі: синові Сашкові виповнилося 19 років, а доньці Євгенії – 28. Співак зізнається, що спілкуватися з ними буває непросто, адже вони вже мають власні погляди на життя.

Вони думають, що я якийсь такий старовір, старше покоління,

– з гумором сказав артист.

Та додав, що у віці своїх дітей і сам приблизно так ставився до старших.

Попри це Олександр запевнив, що завжди ділиться з дітьми своїми новинами, а вони, своєю чергою, уважно слухають та стежать за його діяльністю.

А в майбутньому співак не виключає, що його сім'я може стати більшою.

Дітей народив, доньку і сина. Планую, якщо боженька управить, можливо, іще народжу,

– поділився співак.

Інтерв'ю з Олександром Пономарьовим: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що окрім відвертих зізнань про родину, Олександр Пономарьов раніше приголомшив прихильників ще однією новиною. Артист розкрив, що вирішив спробувати себе у зовсім новому амплуа письменника і вже успішно завершив роботу над своєю першою книгою.