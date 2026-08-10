В программе "Жизнь известных людей" певец рассказал о своих взрослых детях, отношениях с ними и признался, хотел бы он снова стать отцом.

У Александра Пономарева трое детей. В браке с продюсером Еленой Мозговой у него родилась дочь Евгения. Также певец воспитывал Зою – дочь Мозговой от предыдущих отношений. В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, и в этом браке родился сын Александр.

Говоря об отцовстве, артист признался, что до сих пор не знает, можно ли назвать его идеальным отцом. "Я уже не знаю, какой я отец, нормальный я отец или нет", – сказал он. В то же время певец подчеркнул, что очень любит всех троих детей.

Александр Пономарев с тремя своими детьми / Фото из фейсбука певца

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Сейчас дети Пономарева уже совсем взрослые: сыну Саше исполнилось 19 лет, а дочери Евгении – 28. Певец признается, что общаться с ними бывает непросто, ведь у них уже есть собственные взгляды на жизнь.

Они думают, что я какой-то старовер, представитель старшего поколения,

– с юмором сказал артист.

Но добавил, что в возрасте своих детей и сам примерно так относился к старшим.

Несмотря на это Александр заверил, что всегда делится с детьми своими новостями, а они, в свою очередь, внимательно слушают и следят за его деятельностью.

А в будущем певец не исключает, что его семья может пополниться.

Детей родил, дочь и сына. Планирую, если Бог даст, возможно, еще рожу,

– поделился певец.

Интервью с Александром Пономаревым: смотрите видео онлайн

Напомним, что помимо откровенных признаний о семье, Александр Пономарев ранее поразил поклонников еще одной новостью. Артист рассказал, что решил попробовать себя в совершенно новом амплуа писателя и уже успешно завершил работу над своей первой книгой.